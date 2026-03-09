Fujimori critica juramentación de Balcázar como presidente y señala riesgo para la democracia en Perú

Perú.- Fujimori lamenta la investidura presidencial de Balcázar y advierte de que la democracia peligra en Perú - Europa Press/Contacto/El Comercio

PERÚ, 19 Feb (EUROPA PRESS)

En un acontecimiento decisivo para la política peruana, el Congreso proclamó a José María Balcázar, representante de Perú Libre, como el nuevo presidente interino del país hasta el 28 de julio de 2026, al ganar la votación con 64 apoyos frente a los 46 de Maricarmen Alva de Acción Popular, en un segundo intento por ocupar este cargo clave tras una primera ronda donde ningún candidato logró los 59 votos necesarios. Esta designación llega tras la destitución de José Jerí, quien enfrentó una exitosa moción de censura que culminó con 75 votos a favor, marcada por investigaciones sobre tráfico de influencias.

La situación genera una profunda división, evidenciada en las críticas de la expresidenta Keiko Fujimori, destacada figura de Fuerza Popular, quien condenó en redes sociales la vuelta al poder de "la izquierda radical" y apuntó a Rafael López Aliaga y su gestión al frente de Renovación Popular como responsables directos del "caos" y la inestabilidad que, según ella, vulnera la democracia peruana. Fujimori no titubeó al expresar su preocupación: "Es un día muy triste para el país. Han permitido que la izquierda radical vuelva a gobernar... La democracia está en peligro".

El escenario político. se tensa aún más dado el enfrentamiento entre las formaciones de Fujimori y López Aliaga, este último criticado por la líder de Fuerza Popular por su negativa a apoyar las mociones de censura contra Jerí, a lo que renovación popular acusó a Fujimori de "avalar la corrupción".

Frente a esta situación de incertidumbre y divisiones, Balcázar tendrá la titánica tarea de conducir a Perú hacia las próximas elecciones, programadas para el 12 de abril, con la esperanza de restaurar la estabilidad y confianza en las instituciones del país. Mientras tanto, voces como la de Fujimori ya se alzan pidiendo acción y compromiso para "frenar el avance" de aquellos que consideran perjudiciales para la nación y defender "con más fuerza que antes" la Constitución y la libertad en Perú.