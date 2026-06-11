Fujimori se impone a Sánchez en las presidenciales de Perú con un 98,2% escrutado

La candidata de Fuerza Popular a presidir Perú, Keiko Fujimori, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/El Comercio

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La candidata del ultraderechista Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se ha impuesto este jueves en el balotaje de los comicios presidenciales de Perú, con un 50% de los votos, sobre su contrincante, el izquierdista de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, que cosecha ahora un 49,9% de los sufragios, de acuerdo con el 98,2% de las actas escrutadas.

Concretamente, Fujimori ha obtenido 9.032.651 votos, mientras que Sánchez se ha hecho con 9.032.000, según los datos oficiales publicados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

De este modo, se ha revertido la tendencia que en los últimos días parecía dar por estrecho margen, al igual que ahora, la victoria a Sánchez. No obstante, tal como indicó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú en la víspera, los resultados oficiales de la segunda ronda no se conocerán hasta dentro de un plazo estimado de unos 30 días.

Más de 27 millones de peruanos, entre ellos 1,2 millones de ciudadanos residentes en el extranjero, tuvieron este pasado domingo una cita con las urnas, en la que ha sido una de las disputas electorales más reñidas de los últimos tiempos.

En su cuarta intentona de lograr la Presidencia, Fujimori ha ganado en los principales núcleos de población, como Lima, la capital, o Cuzco, mientras que Sánchez ha logrado el favor del electorado en las zonas que tradicionalmente han protestado por el exceso de centralismo en el país.

Sánchez tiene mayorías en el centro, sur y este del país, que albergan las zonas rurales, de selva y sierra. Por su parte, Fujimori ha contado con sus mejores registros en la costa.