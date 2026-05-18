Fujimori ondea los fantasmas de fraude en segunda vuelta y Sánchez llama a una "misión histórica" en Perú

Archivo - Keiko Fujimori. - Europa Press/Contacto/El Comercio - Archivo

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ha sugerido una vez más que fue víctima de fraude electoral en las reñidas elecciones de 2021 en Perú y ha vuelto a deslizar la posibilidad de que pueda ocurrir de nuevo en la cita del 7 de junio, mientras que su oponente, Roberto Sánchez, ha animado al electorado a hacer frente a la "misión histórica" que tiene ante sí para "refundar" el país.

Fujimori, que con estas son ya cuatro las presidenciales a las que se presenta, ha destacado las "irregularidades" que se produjeron en primera vuelta y ha animado a los peruanos a acudir en masa a las urnas para defender la democracia, una vez el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó a ambos para la segunda mano.

Es por ello que ha pedido al electorado que ese día actúen como "defensores de la democracia", en una comparecencia ante los medios en la que ha situado la elección del 7 de junio como una dicotomía entre "el caos" y "recuperar el orden".

"Se trata de recuperar el principio de autoridad para combatir la delincuencia. Se trata de tener un Estado que multiplique las oportunidades de trabajo, que garantice bienestar y servicios básicos a todos los peruanos, que te acompañe y promueva en vez de que te persiga", ha manifestado Fujimori, según recoge RPP.

SÁNCHEZ LLAMA A HACER HISTORIA

Por su parte, Sánchez, que busca aglutinar a la izquierda y al descontento de amplias partes del país con las políticas de Lima, ha pedido a los peruanos que encaren "la misión histórica" que nuevamente tienen ante sí para "refundar" la historia reciente del país.

Al igual que su oponente, ha apelado al resto del electorado que optó por alguna de las numerosas alternativas con las que se disputaron un hueco en esta segunda ronda y ha señalado que solo a través de "una mayoría política" será posible llevar a cabo de la mejor manera los cambios que necesita el país.

"Tenemos que derrotar a la mafia corrupta que hoy gobierna en el Perú, hoy empieza nuestra competencia por recuperar el gobierno democrático", ha apelado Sánchez, en un mitin en Villa El Salvador, en la provincia de Lima.

Sánchez ha vuelto a incidir en sus promesas de campaña, como redistribuir una riqueza que actualmente "está concentrada en los bolsillos del 1% de los peruanos", plantear la posibilidad de consultar una reforma de la Constitución y la liberación del expresidente Pedro Castillo, en la cárcel tras intentar disolver el Congreso.