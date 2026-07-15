Fujimori promete trabajar para terminar con la "desigualdad" y el "enfrentamiento" en Perú

Acto de entrega de las credenciales de presidenta electa de Perú a Keiko Fujimori - PRESIDENCIA DE PERÚ EN X

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, ha prometido este miércoles que su gobierno estará "al servicio" del país para acabar con la "desigualdad", unas palabras dirigidas a casi la mitad del electorado que no votó por ella en las pasadas elecciones del 12 de junio.

"Quiero hablar especialmente a los que no votaron por mí. Les prometo que pondremos el Estado al servicio de la población para terminar con esa desigualdad y enfrentamiento que nos está ahogando como sociedad", ha señalado durante la ceremonia de entrega de sus credenciales como presidenta electa por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La dirigente de Fuerza Popular ha defendido que "Perú no necesita un gobierno que explique los problemas, sino que los resuelva" y ha asegurado que, una vez asuma la Presidencia el próximo 28 de julio, desde su Ejecutivo harán un llamamiento "no a la uniformidad, sino a la unidad en la diversidad".

En esta línea, ha dado por inaugurada "una nueva etapa que debe estar marcada por el progreso, la paz y el reencuentro de peruanos", alegando que "ningún gobierno puede sacar adelante a Perú si continúa alimentando la división y el odio".

Además de Fujimori, que será lo novena persona que presida el país en una década, han recibido sus credenciales de vicepresidentes electos Miguel Torres y Luis Galarreta, en un acto que ha tenido lugar en el Gran Teatro Nacional de la capital peruana, Lima, y al que han asistido el actual mandatario, José María Balcázar, entre otras autoridades y congresistas.