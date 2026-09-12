Fujimori propone ampliar la detención migrantes indocumentados para agilizar su expulsión de Perú

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, durante una rueda de prensa junto al secretario de Estado, Marco Rubio, en Lima. - Mariana Bazo / Zuma Press / Europa Press

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, ha propuesto ampliar los plazos de detención de migrantes irregulares, para lo que necesitará nuevas facultades legislativas que tendrá que aprobar el Congreso, incidiendo en que si se extiende el periodo de detención se agilizará el retorno a sus países de origen.

En una entrevista con la cadena de televisión Exitosa, la dirigente peruana ha hecho referencia a la necesidad de dar facultades legislativas nuevas para enfrentar el problema de la migración irregular.

Según ha explicado, el Ejecutivo de Perú tiene que contar con herramientas adicionales para agilizar la expulsión de migrantes indocumentados y fortalecer el control en las fronteras. "Para poder ampliar estos periodos en los que están detenidos, para luego expulsarlos y que regresen a Venezuela", ha expuesto.

"Todo lo que podamos avanzar sin facultades lo estamos haciendo, pero en el resto de herramientas adicionales las necesitamos a través del Congreso", ha incidido, señalando la responsabilidad del Congreso en esta política.

De esta forma, Fujimori ha explicado que ha discutido de estas cuestiones con el secretario de Estado, Marco Rubio, en el margen de su gira por Latinoamérica y subrayado que Washington apoya estas medidas.

La líder ultraderechista peruana llegó a la Presidencia en las elecciones del pasado mayo tras derrotar por un estrecho margen al candidato izquierdista, Roberto Sánchez. Fujimori alcanzó la Casa de Pizarro subida a la ola antiinmigración de Latinoamérica y ha prometido una intensificación significativa de operativos policiales y militares para expulsar a extranjeros en situación irregular.