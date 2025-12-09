Gobernadora de Lima recibe condena de casi diez años por actos de corrupción

Perú.- Condenada a casi diez años de cárcel por corrupción la actual gobernadora de Lima - Europa Press/Contacto/El Comercio

PERÚ, 9 Dec (EUROPA PRESS)

La gobernadora regional de Lima, Rosa Vásquez, fue sentenciada a nueve años y cinco meses de prisión el lunes por delitos de malversación y falsificación, según determinó el Juzgado Penal Colegiado Transitorio de Ate en Lima. Además, Vásquez deberá compensar al Estado con 100,000 soles (aproximadamente 25,500 euros) por daños relacionados con irregularidades en la contratación de obras públicas.

Vásquez, quien lideró el consistorio de Matucana, capital de Huarochirí, durante tres periodos consecutivos entre 2003 y 2014, enfrentó cargos por las anomalías en la gestión de las obras del centro cívico de la localidad, las cuales no se concluyeron a pesar de que el costo final superó al presupuestado inicialmente. Según reportes del diario 'La República', se identificaron firmas falsas en los documentos que facilitaron dichos desembolsos.

El caso por el cual la exfuncionaria fue investigada abarcó tanto la apropiación indebida de fondos públicos como la falsificación de documentos. Tras conocerse la sentencia, Vásquez recurrió la decisión judicial.