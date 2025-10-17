El Gobierno de Perú declarará el estado de emergencia en la provincia de Lima

Archivo - Una manifestante porta un bandera en las calles de Lima ante un pelotón de la Policía - Lucas Aguayo Araos/dpa - Archivo

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Perú, Ernesto Álvarez, ha anunciado que declarará el estado de emergencia en la provincia de Lima, que alberga la homónima ciudad, donde las protestas de este miércoles contra el Gobierno y el Congreso se han saldado con 120 heridos, entre civiles y agentes, y un muerto a manos de la Policía.

"La declaratoria de emergencia no puede resultar en más de lo mismo. No puede ser una medida gaseosa que no conduzca a nada en especial. Por eso no la hemos hecho hasta ahora. Estos días vamos a trabajar para que haya un paquete completo de medidas concretas", ha señalado en una rueda de prensa recogida por la emisora RPP indicando que serán anunciadas "en el menor tiempo posible".

El titular de la cartera ministerial no ha descartado la imposición del toque de queda si bien lo ha condicionado a que se demuestre "cuál es su efectividad real, considerando que la criminalidad ya no responde a la nocturnidad (...) propia de los delincuentes más avezados".

Álvarez ha declarado que ha sido el presidente, José Jerí, quien le ha "encomendado preparar ese paquete de medidas, someterlo al debate técnico en el menor tiempo posible, por eso los ministros nos encontramos en sesión permanente hasta cuando tengamos ese paquete de medidas y podamos reunirnos para declarar la emergencia Lima, pero con contenido, con verdad".

La aprobación del estado de emergencia conlleva la suspensión del ejercicio de derechos fundamentales relativos a la libertad y la seguridad individuales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio.

Este anuncio llega un día después de que la capital peruana haya sido escenario de disturbios en medio de las protestas contra el Gobierno y el Congreso por la corrupción y la inseguridad y que se han saldado con 120 heridos, entre civiles y agentes, mientras que la Policía ha confirmado la implicación de dos de sus miembros en la muerte a tiros de un manifestante.