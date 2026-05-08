El Gobierno de Perú descarta que se esté trabajando en un indulto para el expresidente Pedro Castillo

Archivo - Pedro Castillo, expresidente de Perú. - Europa Press/Contacto/stringer - Archivo

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Justicia de Perú, Luis Enrique Jiménez, ha negado que se esté trabajando en un posible indulto para el expresidente Pedro Castillo, quien cumple una pena de prisión de más de once años de prisión por delitos de conspiración, en el marco del intento fallido de autogolpe de Estado en diciembre de 2022.

Jiménez ha rechazado las "especulaciones", ha dicho, que se han venido lanzado sobre este asunto, desde que asumió como presidente José María Balacázar, quien había formado parte del partido Perú Libre durante los años que auparon a Castillo.

Así, ha señalado que a su ministerio no ha llegado ningún trámite o solicitud, pero que en caso de llegar se analizaría. "Cualquier proceso que tenga que ver con una gracia tiene que ser analizado exhaustivamente y les aseguro que eso, si se diese, porque no ocurre, va a ser revisado de acuerdo a las normas", ha explicado.

"Están bien claros los supuestos en los cuales puede proceder, esto depende de la complejidad del caso, efectivamente, pero no es algo de unos pocos días, algo que tiene que ser analizado", ha ahondado Jiménez, en declaraciones a Canal N.

El asunto llega a pocas semanas de la segunda vuelta electoral del 7 de junio, en la que Keiko Fujimori se enfrentará previsiblemente a Roberto Sánchez, quien en campaña ya adelantó que concedería el indulto a Castillo, que en febrero ya solicitó sin éxito esta medida de gracia al presidente Balcázar.

Además de la condena de once años y cinco meses de prisión por delitos de rebelión, Castillo tiene abierto otro frente por una presunta corrupción y liderazgo de una organización criminal.