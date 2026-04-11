El Gobierno peruano blinda las elecciones presidenciales con el despliegue de más de 100.000 policías y militares

Policía durante las elecciones en Perú - ONPE PERÚ

MADRID 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de 100.000 militares y agentes de la Policía Nacional de Perú han sido movilizados para garantizar la seguridad durante la votación de la primera vuelta de las elecciones presidenciales peruanas, que se celebrará este domingo.

El primer ministro peruano, el general retirado Luis Enrique Arroyo, ha anunciado este "histórico" despliegue para "garantizar la paz, el orden y el respeto a la voluntad popular", según recoge la agencia de noticias oficial peruana, Andina.

En concreto el Ministerio del Interior ha movilizado a 61.000 efectivos policiales, mientras las Fuerzas Armadas desplegarán a más de 45.000 efectivos y 10.338 patrullas para garantizar el orden en los más de 10.000 puntos de votación previstos.

"Este despliegue busca asegurar el orden público y la protección del material de sufragio con neutralidad y transparencia", ha añadido Arroyo tras reivindicar el "compromiso inquebrantable" del Gobierno del presidente José María Balcázar con la seguridad ciudadana y la transición democrática.

Arroyo ha aprovechado para realizar un llamamiento a la ciudadanía para participar "de forma masiva" en la votación para "fortalecer" el sistema democrático. "Ciudadanos del Perú: el voto consciente e informado es la herramienta más poderosa para fortalecer nuestra democracia. El futuro del país se decide este domingo y este Gobierno está aquí para asegurar que esa decisión sea respetada en un marco de paz y orden", ha argumentado.

Por su parte, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha dado comienzo en la noche del viernes al traslado terrestre del material electoral y equipos informáticos electorales desde los almacenes del organismo electoral en un total de 434 vehículos, la mayoría camiones.

La documentación electoral está conformada por las cajas de sufragio y reserva, paquetes para el coordinador de local de votación, señales y rótulos, ánforas plegadas y cabina de votación. También se envían los equipos informáticos electorales.

"Hoy comienza un momento muy importante. El primero fue el 22 de marzo, cuando entregamos material a la Cancillería. El segundo fue el 28 de marzo, cuando empezó a salir desde nuestros hangares de Lurín el material hacia nuestras 125 ODPE", Oficina Distrital de Procesos Electorales, ha explicado el presidente de la ONPE, Piero Corvetto.

"Hoy comenzamos el despliegue del material para la circunscripción más grande del país. Para que tengan idea de la magnitud de la operación, es casi el doble de la operación de hace cinco años", ha añadido.