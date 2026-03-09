Hernando de Soto, economista y excandidato presidencial, nombrado primer ministro de Perú

Perú.- El economista y excandidato presidencial Hernando de Soto, nombrado primer ministro de Perú - Europa Press/Contacto/El Comercio

PERÚ, 23 Feb (EUROPA PRESS)

El izquierdista José María Balcázar, quien asumió la presidencia de Perú el miércoles pasado, nombró al renombrado economista Hernando de Soto como su primer ministro, en una ceremonia programada para este martes 24 de febrero junto a otros miembros del gabinete ejecutivo. Este nombramiento fue el resultado de una reunión celebrada el domingo entre de Soto y Balcázar para discutir las acciones iniciales de su gestión en el marco constitucional con las facultades otorgadas por el Congreso. Este gobierno transitorio tiene previsto culminar sus funciones el 28 de julio de 2026, cuando tomará posesión el presidente electo en las próximas elecciones, programadas para el 12 de abril.

La presidencia destacó en un comunicado las cualidades de de Soto, reconociéndolo como un peruano de "reconocido prestigio y respeto internacional" cuya inclusión en el gobierno "fortalece el rumbo institucional" y promueve la realización de elecciones limpias y transparentes. Además, anunció que el nuevo primer ministro tiene planes de visitar a líderes de comunidades indígenas en Estados Unidos y Canadá para promover la unión simbólica del 'cóndor y el águila' y compartir experiencias sobre beneficios económicos y tecnológicos en sociedades emergentes, aunque no se especificó una fecha para dicha visita.

Hernando de Soto, quien fue candidato presidencial en 2021 y asesor económico durante el gobierno de Alberto Fujimori, toma la dirección del Ejecutivo peruano tras la elección de Balcázar como presidente por el Congreso, venciendo a Maricarmen Alva de Acción Popular con 64 votos a favor y 46 en contra. Recientemente, una moción de censura derrocó a Jerí con una votación de 75 favorables, 24 en contra y tres abstenciones, después de ser investigado por tráfico de influencias. Este cambio de gobierno marca un nuevo capítulo en la política peruana, prometiendo una administración enfocada en la transparencia y la inclusión.