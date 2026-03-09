PERÚ.- Hernando De Soto se siente "engañado" tras no ser designado primer ministro en Perú

Archivo - El economista Hernando De Soto se dice "engañado" por no ser nombrado primer ministro de Perú - Europa Press/Contacto/El Comercio - Archivo

PERÚ, 26 Feb (EUROPA PRESS)

En un giro sorpresivo dentro de la política peruana, el presidente José María Balcázar tomó la decisión de asignar la Presidencia del Consejo de Ministros a Denisse Miralles, exministra de Economía, en lugar de Hernando de Soto, quien había sido anunciado previamente para el cargo. Este cambio de última hora, según De Soto, lo colocó como “el primero” en ser “engañado” por esta maniobra política, situación que abordó a través de un comunicado en sus redes sociales.

De Soto, expresó su descontento y sorpresa al enterarse “de repente” del cambio de designación, pero mantuvo su postura de no haber sido manipulado. Criticó fuertemente la influencia de “grupos de políticos y lobistas desaprobados por nueve de cada diez peruanos” en el poder, lo cual considera un reflejo de la corrupción y la falta de transparencia en el sistema electoral peruano, tachándolo de “imposible” de fiscalizar.

En este escenario, cuestionó la formación del nuevo gabinete bajo la liderazgo de Miralles, indicando que este no contaría con el respaldo necesario de la Cámara para su aprobación, situación que se complica aún más con la posición de partidos como Renovació?n Popular, que han adelantado su rechazo al gabinete propuesto y no descartan promover una moción de censura.

De Soto lamentó este panorama político, argumentando que el próximo proceso electoral en abril no significaría una renovación de poder, sino más bien “la restauración de la corrupción”, dado el mandato de “19 ministros que no son responsables ante el electorado”. Este incidente pone en evidencia las tensiones y desafíos que enfrenta la política peruana, en un momento clave de preparación hacia las elecciones.