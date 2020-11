Perú.- Interior alaba la labor de la Policía de Perú en las protestas y habla de sancionar a los "malos elementos"

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior de Perú, Rubén Vargas, ha defendido este domingo la labor de la Policía, pero ha señalado que los "malos elementos" no tienen cabida en ella, después de que la propia institución haya reconocido la presencia de agentes infiltrados durante las recientes protestas contra los movimientos del Congreso, que avalaron la destitución del expresidente Martín Vizcarra y la investidura de Manuel Merino, quien se vio forzado a dimitir después de que se confirmara la muerte de dos manifestantes.

"La Policía no puede ser manchada por la actuación de unos malos elementos", enfatizado Vargas en rueda de prensa tras reunirse con los familiares de las víctimas, Jack Pintado y Jordan Sotelo. "Saben que deben respetar los Derechos Humanos, y los agentes que no lo entiendan no merecen estar en al institución".

Vargas ha comunicado que las autoridades y el Gobierno están trabajando con la Fiscalía para averiguar quienes dispararon contra Pintado y Sotelo durante las protestas del pasado 14 de noviembre, y en la que los manifestantes denunciaron la presencia de agentes infiltrados y un uso excesivo de la fuerza de la Policía.

"Nosotros daremos la información que nos pidan, las investigaciones administrativas están en curso. Inmediatamente tengamos las conclusiones, las vamos a compartir", ha avanzado, según informa el diario peruano 'el Comercio'.

Este fin de semana, el jefe del Escuadrón Verde de la Policía de Perú, Freddy Velásquez, reconoció la presencia de efectivos vestidos de civil como infiltrados durante las protestas, lo que motivó la investigación del Gobierno.

El Escuadrón Verde forma parte del denominado Grupo Terna, una unidad de la Policía peruana que está compuesta por agentes vestidos de civil cuyo objetivo es infiltrarse para intervenir en casos de delitos como narcotráfico o asesinato.

Vargas, que asumió el cargo el pasado miércoles tras la renuncia de todo el gabinete anterior de Merino, aseguró que durante su gestión "habrá tolerancia cero con las violaciones a Derechos Humanos y la corrupción".

Por su parte, el presidente de Perú, Francisco Sagasti, afirmó el sábado durante una ceremonia para reconocerle como jefe de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que "nunca" se debe utilizar una unidad especial de la fuerza pública para labores ajenas a sus funciones, en alusión a las "trágicas" muertes de Pintado y Sotelo.

"Nunca debemos usar una unidad policial especializada para tareas totalmente distintas a las de mantener el orden público en manifestaciones y en expresiones de la ciudadanía que están plenamente comprendidas en nuestra Constitución", dijo Sagasti.

"Las investigaciones en curso dirán si hubo órdenes o si fue iniciativa de un grupo reducido. No dejaremos de trabajar y no descansaremos hasta identificar plenamente a los responsables y aplicar el rigor que corresponda a la ley", añadió.