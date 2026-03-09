Izquierda peruana presenta séptima moción de censura contra el presidente Jerí

Archivo - Perú.- Un grupo de diputados peruanos de izquierda registra la séptima moción de censura contra el presidente Jerí - Europa Press/Contacto/El Comercio - Archivo

PERÚ 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de 30 parlamentarios peruanos, provenientes de varias facciones políticas, mayormente de izquierda, propusieron este lunes una moción con el objetivo de remover al presidente del Congreso, José Jerí, quien actualmente cumple funciones como mandatario provisional. Esta medida se suma a otras siete iniciativas previas relacionadas con sus controversiales encuentros secretos con un empresario chino.

La iniciativa liderada por Segundo Montalvo, de Perú Libre, contó con el respaldo de su partido y el apoyo de las bancadas Socialista, Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial y Bloque Democrático Popular, además de diputados independientes y Edwin Martínez, de Acción Popular.

Los proponentes de la moción, que suman 26 de 130 diputados, buscan la destitución de Jerí del liderazgo presidencial, argumentando "incapacidad moral permanente". Esta acusación surge a raíz de sus reuniones con el empresario chino Zhihua Yang, a quien Jerí nombró como 'Johnny' en el Parlamento. Jerí asistió a los encuentros disfrazado con gafas de sol y una capucha, y admitió haber recibido regalos como dulces y cuadros, aunque negó cualquier ilegalidad en sus acciones.

Además, los detractores de Jerí critican su falta de políticas efectivas para combatir la inseguridad ciudadana en el transporte, un problema no resuelto desde el mandato de Dina Boluarte, a quien Jerí sucedió prometiendo cambios significativos.

Otro punto de controversia es la firma de un decreto por parte de Jerí para privatizar Petro-Perú, lo que generó rechazo entre los parlamentarios. Aducen que, a pesar de pretender justificar la medida con una supuesta "quiebra", Petro-Perú mantiene un patrimonio neto positivo aproximado de 2.200 millones de dólares al tercer trimestre del 2025. Los parlamentarios sostienen que el problema real es un "severo estrés de liquidez originado por malas decisiones de gestión, endeudamiento excesivo y deficiencias en los mecanismos de control".

En su crítica, los firmantes denuncian una gestión inadecuada de los recursos financieros del país por parte del gobierno de Jerí, especialmente en un contexto de emergencia nacional donde, argumentan, deberían priorizarse medidas contra la inseguridad y la defensa de la ciudadanía frente a la criminalidad.

La moción plantea un aumento en la presión contra Jerí, pero aún espera ser tratada después del receso del Congreso en marzo o la convocatoria de un pleno extraordinario, una posibilidad que ha sido descartada por el presidente interino de la cámara, Fernando Rospigliosi, a menos que la soliciten 43 diputados.