El izquierdista Roberto Sánchez disputará a Keiko Fujimori la Presidencia de Perú el próximo 7 de junio

El candidato presidencial peruano Roberto Sánchez - Europa Press/Contacto/Mariana Bazo

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Juntos por el Perú a la Presidencia, Roberto Sánchez, disputará el próximo 7 de junio la segunda vuelta a la conservadora Keiko Fujimori, al superar por poco más de 14.400 papeletas a Roberto López Aliaga, con el 99,66% del voto escrutado tras la primera ronda celebrada el pasado 12 de abril.

Los datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) revelan este lunes que el izquierdista ha cosechado algo más de 2.004.000 millones de votos frente a los 1.989.968 del líder de Renovación Popular, cuando quedan menos de 350 actas por contabilizar.

Por su parte, la reprentante de Fuerza Popular, queda muy por delante de Sánchez y de López Aliaga, con el 17,17% de los votos, al obtener 2.867.517 de apoyos.

Estos comicios no han estado exentos de polémica y de hecho el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha acordado la realización de una auditoría "informática integral y exhaustiva" sobre el proceso de la primera vuelta, y después de que el jefe de la ONPE al momento de celebrar la primera ronda, Piero Corvetto, presentara su dimisión el pasado 21 de abril al admitir retrasos logísticos.

En este contexto, Corvetto y otros seis funcionarios del organismo electoral están siendo investigados por supuestas irregularidades después de que unos 60.000 electores, principalmente en Lima, denunciaran no haber podido ejercer su derecho al voto la jornada electoral, debido a la falta de material electoral, por lo que las autoridades prorrogaron la votación hasta el lunes 13.