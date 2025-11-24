Jerí evalúa intervenir en Embajada de México en Lima para detener a ex primera ministra Betssy Chávez

PERÚ, 24 Nov (EUROPA PRESS)

El presidente peruano José Jerí manifestó este domingo la posibilidad de una intervención en la Embajada de México ubicada en Lima con el fin de arrestar a la ex primera ministra Bettsy Chávez, acusada por el Tribunal Supremo de ser coautora en el intento de golpe de Estado orquestado por el expresidente Pedro Castillo a finales del 2022. Chávez, sobre quien pesa una orden de captura y cinco meses de prisión preventiva, se encuentra actualmente asilada en dicha embajada.

"Si tiene que ingresarse a la embajada mexicana, se hará", declaró Jerí al diario 'El Comercio', al ser consultado sobre si consideraría replicar el incidente de 2024 en Ecuador, donde se irrumpió en la embajada mexicana para detener a Jorge Glas, el exvicepresidente ecuatoriano. Estas declaraciones surgen a pesar de las afirmaciones previas del ministro de Exteriores, Hugo de Zela, quien aseguró que Perú respetaría el Derecho Internacional, descartando una intervención en la embajada.

Aunque Jerí admitió no haber deliberado todavía con su primer ministro y Gabinete sobre el curso de acción a seguir, argumenta la existencia de un "mandato judicial" que abre todas las posibilidades para actuar, incluyendo la intervención en la embajada mexicana. Subraya que la permanencia de Chávez en la legación es conocida, y que México está al tanto de que su salida implicaría una captura inmediata por parte de la policía peruana, la cual mantiene vigilancia constante afuera del recinto.

El presidente peruano apuntó también hacia una reflexión sobre el asilo político y cómo este ha sido utilizado en el caso de Chávez, insinuando la posibilidad de tomar tiempo antes de decidir sobre el salvoconducto de la ex primera ministra. Además, criticó cómo las relaciones internacionales de Perú se han visto afectadas por interferencias externas, aunque minimizó las preocupaciones sobre reacciones adversas de la izquierda latinoamericana ante una posible acción en la embajada, particularmente tras el anuncio de Colombia sobre la retirada de su legación si Perú procedía.

En tanto, la Fiscalía solicita una condena de 25 años de prisión para Chávez, además de una inhabilitación para ejercer cargos públicos por dos años y medio, bajo la acusación de rebelión contra el Estado, ligada al fallido golpe de Estado de Castillo, quien actualmente se encuentra detenido tras su intento de disolver el Congreso el 7 de diciembre de 2022, acción que le valió una censura por parte del Parlamento.