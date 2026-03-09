José Jerí sostiene su gestión con "entrega" tras ser destituido por moción de censura en Perú

Perú.- El expresidente de Perú José Jerí defiende su mandato con "entrega" tras ser destituido en una moción de censura - Europa Press/Contacto/Mariana Bazo

PERÚ, 19 Feb (EUROPA PRESS)

En un emotivo mensaje a la nación a través de un video publicado en TikTok, el expresidente de Perú, José Jerí, expresó su profundo agradecimiento a los ciudadanos y defendió su breve gestión, marcada por la responsabilidad y compromiso con el país. Jerí, quien asumió la presidencia en octubre de 2025, sucediendo a Dina Boluarte, fue destituido por el Congreso tras cuatro meses en el cargo, debido a una moción de censura que salió adelante con 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones.

"Servir a Perú fue y seguirá siendo un honor. Me voy con el corazón lleno y en paz. Me quedo con el cariño de la gente en cada calle y en cada región que recorrí, y también con la deuda de llegar a quienes no pude visitar", declaró Jerí. Él enfatizó las dificultades inherentes a enfrentar los desafíos de larga data del país en un corto periodo, destacando que se esforzó por garantizar elecciones limpias y transparentes para el próximo 12 de abril y reforzar la seguridad nacional.

A pesar de su destitución, marcada por dos investigaciones en su contra relacionadas con tráfico de influencias y enfrentando siete mociones de censura, Jerí se comprometió a continuar trabajando por un Perú seguro y digno desde su posición. La atención del Congreso ahora se dirige a la elección de un nuevo presidente, con candidatos de diversos espectros políticos, incluidos José María Balcázar de Perú Libre -izquierda-, Maricarmen Alva de Acción Popular -centroderecha-, y dos más de partidos de derecha y centroizquierda, ninguno de los cuales consiguió el mínimo de 59 votos en una primera ronda. La disputa por la presidencia continúa mientras el país se prepara para las próximas elecciones en un contexto de incertidumbre política.