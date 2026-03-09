José María Balcazar y Maricarmen Alva compiten por la Presidencia de Perú en segunda votación en el Congreso

Perú.- José María Balcazar y Maricarmen Alva se miden por la Presidencia de Perú en una segunda votación en el Congreso - CONGRESO DE PERÚ EN X

PERÚ, 19 Feb (EUROPA PRESS)

El Parlamento de Perú se verá obligado a realizar una segunda ronda de votaciones para determinar al nuevo Presidente entre José María Balcazar y Maricarmen Alva, después de que en la primera votación ninguno alcanzara los 59 votos necesarios. José María Balcazar, con el respaldo de Perú Libre, lidera con 46 votos, mientras Maricarmen Alva, sostenida por Acción Popular, le sigue de cerca con 43 votos. La contienda llega tras la destitución de José Jerí, acusado de tráfico de influencias, en una moción que acabó con su mandato interino con 75 votos a favor.

Las alternativas restantes, Héctor Acuña de Honor y Democracia y Edgar Reymundo del Bloque Democrático Popular, se quedaron atrás con trece y siete votos respectivamente. Esto refleja la polarizada preferencia de los parlamentarios entre Balcazar y Alva, dejando en evidencia la división política dentro del Congreso.

Fernando Rospigliosi, presidente del Parlamento, detalló que la votación inicial resultó en 117 papeletas emitidas, de las cuales hubo un voto en blanco y siete nulos, en un Congreso que cuenta con 130 miembros. La necesidad de esta segunda vuelta subraya la dificultad de alcanzar consensos en la política peruana.

La carrera por la presidencia llega en un momento crítico para el país, que se encuentra sumido en controversias políticas y escándalos de corrupción, afectando la estabilidad a pocos meses de las elecciones generales programadas para el 12 de abril. La figura de Jerí, cuya administración fue marcada por acusaciones de tráfico de influencias y nexos con empresarios chinos, representa los desafíos a los que se enfrenta el sistema político peruano.

Con la mirada puesta en las próximas elecciones, el próximo presidente tendrá el reto de guiar a la nación hacia una mayor transparencia y estabilidad, aspectos cruciales para recuperar la confianza del pueblo peruano en sus instituciones. La segunda vuelta entre Balcazar y Alva no solo decidirá al próximo líder del país sino que también será un reflejo del clima político y las inclinaciones ideológicas de los representantes del pueblo en el Congreso.