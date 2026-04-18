La Justicia declara improcedente el 'habeas corpus' que pedía un salvoconducto para Betssy Chávez hacia México

Archivo - La ex primera ministra peruana Betssy Chávez - Europa Press/Contacto/El Comercio - Archivo

MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Poder Judicial de Perú ha declarado improcedente la acción de 'habeas corpus' presentada para exigir al Ejecutivo del país andino la emisión inmediata de un salvoconducto a la ex primera ministra Betssy Chávez, con el objetivo de que pueda viajar a México en condición de asilada política.

La resolución, emitida por el juez constitucional de Lima Iván Cabrera, desestima el recurso interpuesto el 25 de noviembre de 2025 por el ciudadano Rubén Serpa Valdez en favor de Chávez y de la Embajada de México en la capital peruana. La demanda se dirigía contra diversas instituciones del Estado por una supuesta vulneración de la libertad personal y derechos conexos.

El magistrado ha calificado el recurso como "improcedente" y también ha rechazado otros extremos de la demanda, entre ellos la solicitud de impedir cualquier intervención de las autoridades peruanas en la sede diplomática mexicana, así como la adopción de medidas urgentes de protección para el recinto y las personas en su interior, de acuerdo con el dictamen recogido por la prensa nacional.

La acción judicial se sustentaba en declaraciones del entonces presidente peruano, José Jerí, quien habría sugerido la posibilidad de ingresar por la fuerza a la embajada para ejecutar una orden de prisión preventiva contra Chávez, lo que -según la demanda- constituía una amenaza "real, cierta e inminente".

Sin embargo, el juez Cabrera concluye que dicha supuesta amenaza no se apoya en hechos verificables ni inmediatos. Además, subraya que las propias autoridades han descartado cualquier intervención forzosa y recuerda que Jerí ya no ocupa la Presidencia, lo que elimina la eventualidad de una acción basada en sus manifestaciones.

En la resolución, fechada el 10 de abril y difundida por cadena de radio peruana RPP, el magistrado sostiene también que la petición de un salvoconducto no tiene relevancia constitucional, al no evidenciarse una afectación directa a la libertad personal de la ex primera ministra. En este sentido, señala que su permanencia en la Embajada de México responde a una decisión voluntaria.

Asimismo, indica que no existe una negativa formal del Ejecutivo respecto a la entrega del salvoconducto, ya que la solicitud continúa en evaluación, en el marco de una decisión de carácter político y diplomático.

El juez dispone finalmente que, una vez que la resolución quede firme, el caso sea archivado de manera definitiva.

Betssy Chávez fue condenada el 4 de diciembre de 2025 a once años, cinco meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para rebelión, en el marco del proceso por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. La sentencia incluyó una orden de captura a nivel nacional e internacional.

Actualmente, la exjefa del gabinete ministerial permanece en la residencia de la Embajada de México en Lima, después de que el Gobierno mexicano le concediera asilo diplomático, causando la ruptura de relaciones entre ambos Estados.