La Justicia electoral de Perú rechaza peticiones de Sánchez y Fujimori para anular miles de votos

Una mujer en un centro de votación en Lima, durante las últimas elecciones de Perú. - Carlos Garcia Granthon / Zuma Press / Europa Press

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Perú ha rechazado peticiones presentadas por las candidaturas de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez para anular miles de votos, cuando queda cada vez menos para completar el recuento, que por el momento sitúa la aspirante de Fuerza Popular con 36.000 votos más que su oponente.

En el caso de Fuerza Popular, por ejemplo, el partido de Fujimori buscaba anular algo más de 7.000 votos en Puno alegando un supuesto fraude que el JEE ha descartado por falta de pruebas. Ha sido en este y otros departamento del sur del país donde Sánchez ha obtenido fuertes mayorías.

Desde el 'fujimorismo' se ha alegado que no se permitió a sus apoderados acceder a varias mesas que se habilitaron en las provincias de Azángaro, San Román, Melgar y Carabaya, para poder hacer una revisión de los votos, sin embargo, la ley peruana no considera estos supuestos hechos suficiente motivo para anular los sufragios.

Por su parte, Juntos por el Perú ha pedido hacer lo propio con los resultados de algunas de las mesas habilitadas en el exterior. Fujimori ha logrado ampliamente hacerse con los apoyos de los peruanos que residen fuera del país hasta el punto de que le han situado de nuevo por delante tras lograr Sánchez remontar el resultado.

En este caso, el JEE ha estimado que la reclamación de la formación de Sánchez para anular más de 820 mesas habilitadas en diferentes ciudades de Estados Unidos, incluidas, Chicago, Houston, Nueva York, Nueva Jersey, o Salt Lake City, ha llegado fuera de tiempo, al igual que en otras casi 300 en Argentina.

En cambio, el JEE sí ha aceptado un recurso de apelación para invalidar los resultados de 1.751 mesas de votación en Lima, que será ahora enviado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que resuelva el caso en una segunda instancia.

Con poco más del 99% de las actas contabilizadas, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sitúa a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, con el 50,1% de los votos, apenas 36.300 votos más que Sánchez, que se queda con el 49,9% de los apoyos del electorado peruano.