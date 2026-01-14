La Justicia de Perú ordena el sobreseimiento de la causa contra Keiko Fujimori por blanqueo de capitales

Archivo - La líder de Fuerza Popular y excandidata presidencial peruana, Keiko Fujimori - Europa Press/Contacto/Carlos Garcia Granthon

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Perú ha archivado este martes definitivamente la causa por los delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal contra la líder de Fuerza Popular y excandidata presidencial, Keiko Fujimori, en el marco del caso 'Cócteles'.

"Se declara el sobreseimiento definitivo del presente proceso seguido contra la investigada Keiko Sofía Fujimori Higuchi por la presunta comisión del delito de lavado de activos con la agravante de organización criminal en agravio del Estado peruano", ha señalado en un dictamen en el que ha ordenado que se "levante todo tipo de medida de carácter personal y real que se haya impuesto a la referida procesada por los indicados delitos en el presente proceso".

El fallo ha ejecutado así la sentencia 185/2025 del Tribunal Constitucional --que determinó el pasado octubre que los cargos imputados carecían de sustento jurídico-- y ha considerado que penar la recepción de fondos por las campañas electorales de 2011 y 2016 constituiría una aplicación retroactiva de la legislación, puesto que el concepto de "recepción patrimonial" en el blanqueo de capitales no fue incorporado al Código Penal hasta finales de 2016.

Asimismo, el tribunal ha alegado en su resolución, difundida en redes sociales, que el delito de financiación ilegal de organizaciones políticas no estaba vigente en el momento de los hechos, y ha decidido extender el archivo del caso para todos los procesados del partido.

Pese a ello, ha mantenido la imputación contra Fujimori y otros investigados por "falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica", según recogen la emisora RPP y el diario 'La República', y ha devuelto la causa a la Fiscalía para que emita un nuevo pronunciamiento sobre estos últimos cargos, alegando el sobreseimiento de las imputaciones de carácter "estructural y transversal".

La Fiscalía había solicitado en julio de 2025 35 años de cárcel contra la hija del expresidente Alberto Fujimori. Tras ello, la opositora desdeñó la petición del Ministerio Público, afirmando que este se movía por motivaciones políticas y cuestionando la objetividad de quien ha liderado la causa, el fiscal del equipo especial Lava Jato, José Domingo Pérez.

El caso 'Cócteles', que recibe el nombre de los eventos que Fuerza Popular organizó para recaudar fondos para las campañas presidenciales de Fujimori, se remonta a 2016 y trata sobre la financiación irregular de sus fallidas campañas.

Según la hipótesis fiscal, Fuerza Popular realizó una serie de eventos de recaudación de fondos, denominados 'cócteles', para financiar las campañas. Se trataba de fastuosas cenas cuyo coste era de cerca de 500 euros que servían de fachada para "blanquear" dinero que entraba de forma irregular desde otras empresas, como la constructora brasileña Odebrecht o el mayor grupo financiero peruano, Credicorp.