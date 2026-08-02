La Justicia de Perú suspende la orden de busca y captura contra Vladimir Cerrón

Archivo - Vladimir Cerrón - Europa Press/Contacto/El Comercio - Archivo

MADRID 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Justicia de Perú ha suspendido la orden de busca y captura que pesaba sobre el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, en diversas investigaciones, incluida la presunta financiación ilegal de las campañas electorales del partido en 2008 y 2021.

"Estando a la nueva condición procesal del imputado, se dispone librar los oficios correspondientes, a fin que la autoridad policial cese en su búsqueda, ubicación y captura del investigado Vladimir Roy Cerrón Rojas, al estar vinculado al proceso de autos en libertad", ha dictaminado el juez Leodan Cristóbal Ayala, un escrito recogido por la emisora peruana RPP.

El magistrado ha ordenado así a la Policía que cese sus acciones para dar con Cerrón --rófugo desde octubre de 2023-- toda vez que se le ha concedido la libertad provisional con medidas cautelares, que incluyen la prohibición de salir del país durante más de un año, comparecer cada 30 días ante la Fiscalía y abonar 30.000 soles (7.654 euros).

El Tribunal Constitucional de Perú anuló el pasado julio la prisión preventiva de 24 meses impuesta al político, al aceptar el 'habeas corpus' presentado por la defensa de Cerrón, dando así por bueno que los jueces que determinaron su prisión provisional no justificaron adecuadamente su decisión, si bien no anula los procesos en contra del acusado.

Así, se le señala como uno de los implicados en una trama criminal conocida como 'Los Dinámicos del Centro' mediante la cual se emitieron licencias y permisos de conducir de manera irregular a cambio de dinero y se cobró cuotas funcionarios del Gobierno de Junín a cambio de mantener sus puestos de trabajo en la administración.

En octubre de 2023, se le impuso además una pena de tres años y medio de prisión por otro caso de corrupción relacionado con la construcción de un aeropuerto en Junín, durante el tiempo que ejerció como gobernador de la región, del que finalmente fue absuelto. Cerrón sigue bajo investigación por presuntos delitos de organización criminal y blanqueo de capitales en diversos casos entre 2008 y 2021.