Justicia peruana acepta a trámite el 'habeas corpus' de la ex primera ministra Chávez para poder dejar el país

Archivo - Perú.- La Justicia admite a trámite el 'habeas corpus' de la ex primera ministra Chávez para poder salir de Perú - Europa Press/Contacto/El Comercio - Archivo

PERÚ, 9 Feb (EUROPA PRESS)

El Poder Judicial de Perú admitió el proceso de 'habeas corpus' introducido en favor de Betssy Chávez, ex primera ministra sentenciada a once años de cárcel debido a su papel en el intento de golpe de Estado en 2022, con el objetivo de facilitar su eventual salida del país hacia México, donde se ha refugiado en su Embajada en Lima desde noviembre del año pasado.

La solicitud, iniciada por un ciudadano contra el presidente José Jerí, el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Fiscalía y el Poder Judicial, demanda además que se prohíba a cualquier autoridad peruana irrumpir o intervenir en la sede diplomática mexicana.

Según el veredicto, las razones presentadas resaltan que el presidente Jerí "habría manifestado la posibilidad" de ordenar a las fuerzas de seguridad entrar en la Embajada de México, apoyándose en "un mandato judicial de prisión preventiva" contra Chávez.

Asimismo, se estableció que cualquier ingreso forzoso a una embajada extranjera significaría una "violación internacional", otorgando un plazo de tres días a los implicados para presentar sus argumentos.

La emisión de un salvoconducto, responsabilidad del Ministerio de Asuntos Exteriores y la Presidencia, se ve complicada luego de que Perú cortara relaciones con México por acoger a Chávez, condenada a once años y cinco meses de prisión por su participación en el intento de autogolpe del expresidente Pedro Castillo el 7 de octubre de 2022.