La Justicia peruana anula la condena de 15 años de cárcel contra la ex primera dama Nadine Heredia

Archivo - El expresidente peruano Ollanta Humala y su mujer Nadine Heredia - ENRIQUE CASTRO-MENDIVIL / REU - Archivo

MADRID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal peruano ha decidido anular la condena y la orden de captura dictada contra la ex primera dama de Perú Nadine Heredia, que se encuentra en Brasil después de que el país vecino le concediera asilo político por razones de salud, tras ser sentenciada por el caso de la constructora brasileña Odebrecht.

Esto se produce a raíz de la decisión del Tribunal Constitucional, que anulaba la condena de 15 años de cárcel contra su marido, Ollanta Humala, por lavado de dinero en abril de 2025, en relación a la financiación irregular de sus campañas.

El Constitucional aceptó entonces el recurso de 'habeas corpus' presentado por la defensa de Humala, que cuestionaba todo el proceso judicial y la sentencia al considerar que se habían vulnerado sus derechos fundamentales, entre ellas la presunción de inocencia.

De esta forma, la segunda sala penal de apelaciones ha acordado ahora hacer extensiva la medida del Constitucional a los demás procesados en el caso, incluyendo a Nadine Heredia, que podrá volver al país sin riesgo a ser detenida, según ha recogido 'La República'.

El expresidente Ollanta Humala y Heredia fueron condenados a quince años de prisión por blanqueo de capitales y financiación irregular dentro del Partido Nacionalista Peruano durante las campañas electorales de 2006 y 2011. Ambos fueron acusados de recibir sobornos de la constructora Odebrecht y fondos del gobierno del entonces presidente venezolano, Hugo Chávez.

Sin embargo, a diferencia de su marido, Heredia, aquejada de un cáncer, no fue detenida y buscó refugio en la Embajada de Brasil en Lima. Desde allí partió rumbo a Brasil después de lograr un salvoconducto de las autoridades peruanas. Además de a ella, también se concedió asilo al hijo menor de edad del matrimonio.