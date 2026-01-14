Justicia peruana sobresee causa contra Keiko Fujimori por lavado de dinero

Archivo - Keiko Fujimori Press Conference - Europa Press/Contacto/Carlos Garcia Granthon

PERÚ, 14 Jan (EUROPA PRESS)

El Tribunal Superior de Justicia de Perú decidió el último martes cerrar definitivamente el expediente relacionado con los delitos de lavado de activos y pertenencia a una organización criminal que implicaba a la ex candidata presidencial y líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en el conocido caso 'Cócteles'.

La resolución judicial anunció el "sobreseimiento definitivo del proceso seguido contra la investigada Keiko Sofía Fujimori Higuchi" por supuesta implicación en delitos de lavado de activos con el agravante de organización criminal en detrimento del Estado peruano, además de ordenar "levantar todo tipo de medida de carácter personal y real que se haya impuesto a la acusada por estos delitos en este proceso".

Este fallo sigue la línea de la sentencia 185/2025 del Tribunal Constitucional, que en octubre pasado concluyó que los cargos imputados carecían de fundamento legal, argumentando que sería incorrecto aplicar de manera retroactiva la legislación sobre la recepción de fondos para campañas electorales de 2011 y 2016, dado que el concepto de "recepción patrimonial" en casos de lavado no se incorporó al Código Penal hasta finales de 2016.

El tribunal también sostuvo en su fallo que, en el momento de los hechos, la legislación sobre financiación ilegal de organizaciones políticas aún no estaba en vigencia, razón por la cual ha decidido extender el archivo del caso a todos los miembros del partido procesados.

Sin embargo, se mantiene la acusación contra Fujimori y otros investigados por "falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica", pasando el caso de vuelta a la Fiscalía para una nueva decisión sobre estos últimos cargos, excluyendo las imputaciones de carácter "estructural y transversal".

En julio de 2025, la Fiscalía había solicitado 35 años de prisión para la hija del expresidente Alberto Fujimori, quien denunció que la petición del Ministerio Público estaba motivada políticamente y puso en duda la objetividad del fiscal del equipo especial Lava Jato, José Domingo Pérez, encargado de la causa.

El caso 'Cócteles' remonta a 2016 y gira en torno a la supuesta financiación irregular de las campañas presidenciales fallidas de Fujimori, con eventos de recaudación de fondos conocidos como 'cócteles', siendo cenas de lujo a un costo aproximado de 500 euros cada una, usadas como fachada para "lavar" dinero recibido irregularmente de diversas empresas, incluyendo la constructora brasileña Odebrecht y el grupo financiero peruano Credicorp.