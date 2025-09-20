La Justicia peruana suspende preventivamente durante seis meses a la fiscal general Delia Espinoza

MADRID 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) de Perú ha anunciado este viernes la suspensión de manera preventiva de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por un período de seis meses, mientras se resuelve el proceso judicial que hay abierto contra ella por la comisión de varios delitos al negarse a restituir a su predecesora, Patricia Benavides. Así lo ha comunicado mediante un oficio enviado a los fiscales supremos, según ha informado su abogado, Luciano López.

"Si no tenemos garantías de debido proceso para un juego limpio, cómo vamos a convalidar esta decisión, hemos cuestionado la parcialidad de esta gente (los integrantes de la Junta Nacional de Justicia) y creemos que no es un procedimiento con garantías", ha denunciado el abogado de la magistrada, Luciano López, en declaraciones recogidas por la agencia Andina.

En ese contexto, López ha señalado que la decisión de la JNJ "era previsible" y que, por ello, han decidido llevar el caso ante la justicia constitucional.

Para la comunicación de esta decisión, la Junta había citado a Espinoza en una vista oral a la que, sin embargo, ella no acudió, tal y como ya había anunciado el abogado. "Hoy, la JNJ pretende suspender a la Dra. Espinoza Valenzuela en una audiencia convocada a las 10.00 horas. No asistiremos. No convalidaremos su actuar arbitrario e inconstitucional. No hay juego limpio ni garantías de debido proceso. Recurriremos a la justicia constitucional", afirmó una nota emitida por el letrado.

Aún así, la medida se ha hecho efectiva y en la vista se ha indicado que la afectada había sido "debidamente notificada".

Asimismo, el abogado ha indicado que Delia Espinoza acatará la medida impuesta y seguirá los procedimientos regulares, aunque han continuado con el proceso de amparo iniciado contra algunos miembros de la JNJ.

En esta línea, ha asegurado que su clienta acatará la medida de la Justicia peruana y cumplirá con los procedimientos regulares, si bien ello no implica que vaya a abandonar el proceso de amparo iniciado contra algunos integrantes de la Junta.

Según la misma agencia, el cargo de fiscal de la Nación recaerá en ausencia de Espinoza sobre el integrante más antiguo del Ministerio Público, y que, a tal efecto, la Junta de Fiscales Supremos tiene previsto reunirse el próximo lunes 22 de septiembre.

La anterior fiscal general de Perú, Patricia Benavides, fue relevada de su cargo por interferir en una investigación abierta contra su hermana. El pasado 14 de junio la JNJ declaró nulo el cese de Benavides y solicitó su rehabilitación en el cargo, para lo que instó en un comunicado a la actual fiscal a realizar este cambio.

Por su parte, Espinoza no acató la decisión y se abrió un lucha por el poder de la Fiscalía peruana por la cual está siendo investigada.