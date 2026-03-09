Keiko Fujimori advierte sobre nuevo presidente justo antes de juramentación de su gabinete

Archivo - Keiko Fujimori insiste en sus advertencias sobre el nuevo presidente poco antes de que tome posesión su gabinete - Europa Press/Contacto/El Comercio - Archivo

PERÚ, 24 Feb (EUROPA PRESS)

Antes de la reciente toma de posesión del nuevo gabinete del presidente José Balcázar este martes, Keiko Fujimori, la líder de Fuerza Popular y candidata presidencial, lanzó advertencias sobre los posibles peligros que podría enfrentar el país con la nueva administración. A solo meses de las venideras elecciones en un país marcado por la inestabilidad política, Fujimori expresó preocupaciones particularmente sobre la posible vulneración de la autonomía del Banco Central de Reserva y del proceso electoral.

"El riesgo es la vulneración de la autonomía del Banco Central de Reserva, la vulneración a la Constitución o al proceso electoral”, declaró Fujimori a Canal N, aunque admitió que es temprano para hacer un juicio definitivo sobre estas inquietudes. Se comprometió a estar vigilante de "cada una de las decisiones" que el gobierno de Balcázar emprenda tras la asunción del cargo.

El presidente Balcázar eligió a Hernando de Soto como el líder de su nuevo equipo de gobierno, una decisión que Fujimori acogió con cautela, mencionando la colaboración pasada de De Soto con la economía peruana pero recordando también su apoyo en 2021 al expresidente Pedro Castillo. Emphasizó la importancia de esperar los anuncios y decisiones futuras del primer ministro, especialmente su discurso ante el Congreso.

El equipo de Balcázar, que jurará este martes, está previsto que incluya 18 ministerios, posiblemente conservando a algunos miembros del anterior gabinete, como Denisse Miralles en Economía. A lo largo del fin de semana, el presidente mantuvo encuentros en el Palacio de Gobierno con líderes partidarios, representantes de la sociedad civil y del sector empresarial, además de diplomáticos extranjeros.

Este cambio en el liderazgo marca a José Balcázar como el octavo presidente en una década en Perú, siguiendo la destitución de José Jerí por el Congreso en medio de varios escándalos, un reflejo más de la profunda inestabilidad política e institucional que caracteriza la región.