Keiko Fujimori asegura que si logra la Presidencia de Perú "será solo por cinco años"

Archivo - La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/El Comercio - Archivo

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ha garantizado que si alcanza la Presidencia de Perú ejercerá un mandato que se extenderá "solo por cinco años", periodo coincidente con el tiempo legalmente estipulado para cada legislatura en este país latinoamericano en el cual no existe la posibilidad de reelección inmediata.

"He escuchado en las redes sociales que se especula que Keiko quiere quedarse más tiempo. Quiero ser muy clara: si llego a ser presidenta del Perú, será solo por cinco años", ha remarcado en declaraciones a los medios la aspirante a presidir el país en aras de despejar dudas sobre posibles temores entre la población tras manifestar su intención de gobernar como lo hizo su padre, Alberto Fujimori, mandatario que perpetró un 'autogolpe' de Estado en 1992, estableciendo una nueva Constitución --la de 1993-- por medio de la cual fue reelegido hasta en dos ocasiones.

A renglón seguido, Keiko Fujimori ha advertido, en esas mismas declaraciones a la prensa, que "a uno de los candidatos que está peleando el segundo lugar se le ha escuchado hablar de un proyecto político de 30 años con Antauro Humala".

Con estas palabras, la candidata de Fuerza Popular --quien lidera con más del 17% de los votos el todavía incompleto escrutinio (98,3%) de la primera ronda electoral-- se ha referido a la alternativa de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, quien supera ligeramente el 12%. De este último candidato se ha difundido en redes sociales en los últimos días un vídeo en el cual alude a una supuesta necesidad de "un proyecto político y sólido de aquí a 30 años", refiriéndose, a su vez, al 'Andahuaylazo' como un "acto político".

El 'Andahuaylazo' es el nombre con que se conoce a la toma en el año 2005 de la comisaría de la localidad de Andahuaylas, en el centro sur del país, con el objetivo de derrocar al Gobierno del entonces presidente Alejandro Toledo (2001-2006) y restaurar la Constitución de 1979. Por cuenta de estos hechos, en los cuales perdieron la vida seis personas, Antauro Humala fue condenado en 2009 a 25 años de prisión. No obstante, el Instituto Nacional Penitenciario le otorgó la libertad en 2022, tras permanecer en la cárcel por más de 17 años, debido a una reducción de pena por trabajo y estudios.

Cabe destacar, además, que en el año 2025 la Justicia de Perú ratificó la ilegalidad de la Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O), el partido vinculado a Antauro Humala, quien es asimismo hermano del expresidente Ollanta Humala, lo que le impidió presentarse a las presidenciales de este 2026.

Con relación a estos comicios presidenciales, queda claro que será la ultraderechista Keiko Fujimori quien se enfrente en una segunda vuelta prevista para el próximo 7 de junio, bien al propio Sánchez o bien al tercero que se disputa concurrir a las urnas: Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular que ha obtenido, hasta la fecha, el 11,8% de los votos.