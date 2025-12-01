Archivo - Keiko Fujimori intentará ser presidenta de Perú por cuarta vez en 2026 bajo promesas de mano dura - Europa Press/Contacto/El Comercio - Archivo

PERÚ, 1 Dec (EUROPA PRESS)

Keiko Fujimori, líder del partido Fuerza Popular, anunció este domingo su participación por cuarta vez en la carrera presidencial para el año 2026, intentando liderar un Perú que para entonces contará con su noveno mandatario en una década, evidenciando la turbulencia política y social que afronta la nación. Para esta ocasión, la hija del ex presidente Alberto Fujimori, se acompaña de Luis Galarreta y Miguel Torres en la vicepresidencia, figuras prominentes de su agrupación.

La ausencia de candidaturas sólidas y la continua desacreditación de una elite política habituada a enfrentar encarcelamientos --incluyendo a la misma Fujimori por acusaciones de financiamiento ilícito de campañas previas--, posicionan a la "eterna candidata" como una opción que retoma un programa político heredado de su padre.

En el espectro de precandidatos se encuentran personalidades como Rafael López Aliaga, ex alcalde de Lima; Mario Vizcarra, hermano del ex presidente Martín Vizcarra; y el comediante Carlos Álvarez. No obstante, ninguno, incluida Fujimori, sobrepasa el 10% en las preferencias de voto, con un 30% de la población optando por el voto en blanco, de acuerdo a sondeos de noviembre.

Si bien Fujimori revelará su programa gubernamental a mediados de diciembre, ya prometió implementar medidas estrictas contra la violencia. Esto representa un desafío para desprenderse del estigma que acompaña a su partido tras años de apoyo a Boluarte en el Congreso, cuya presidencia se mantuvo hasta octubre debido a renovadas preocupaciones sobre la seguridad ciudadana.

A pesar de sus reiterados intentos fallidos desde 2011 para alcanzar la presidencia, Fujimori ha mantenido influencia en el Congreso. En sus tres candidaturas previas, estuvo cerca de la victoria, con márgenes estrechos en los votos durante las elecciones de 2026 y 2021, cuyos resultados decidió no reconocer.

Los oponentes de Fujimori en estas contiendas terminaron en prisión por diversos motivos, incluyendo a Ollanta Humala, su rival en 2011, condenado por delitos vinculados a la financiación de campaña. A pesar de la nube de sospecha por lavado de dinero y crimen organizado que también ronda a Fujimori, el Tribunal Constitucional anuló las investigaciones en su contra.