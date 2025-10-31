PERÚ, 31 Oct (EUROPA PRESS)

Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, anunció su intención de postularse a la Presidencia del Perú en las venideras elecciones de abril de 2026. En un acto celebrado en Trujillo, expresó su deseo de competir por la máxima magistratura del país bajo la bandera de su partido, desechando cualquier interés en el Senado al afirmar que no busca inmunidad sino rescatar al país de la violencia y el desorden. "Para recuperar nuestras calles, para recuperar la frontera, para construir penales de alta seguridad, (...) devolverle el orden, la autoridad y la seguridad que necesitan todos los peruanos", subrayó.

Este sería su cuarto intento por alcanzar la presidencia, asegurando que gobernaría poniendo en práctica valores asociados al rol materno y femenino en el hogar: "con cabeza fría, con el corazón grande, con las manos limpias". Su declaración se dio justo antes del cierre del plazo para que los partidos políticos registren a sus precandidatos y comiencen sus procesos de primarias.

La decisión de Fujimori sigue a la reciente resolución del Tribunal Constitucional que ordenó archivar la investigación en su contra relacionada con la financiación irregular de sus campañas previas de 2011 y 2016, parte del caso denominado 'Cócteles'. El tribunal argumentó falta de sustento jurídico en la acusación y señaló que se violó el principio de legalidad además del derecho a un plazo razonable en la administración de justicia, según informó la emisora RPP.