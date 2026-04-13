Keiko Fujimori se pone a la cabeza en Perú con casi el 17% de los votos con la mitad del escrutinio

Archivo - La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori - -/GDA via ZUMA Wire/dpa - Archivo

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, encabeza el recuento de votos en el marco de las elecciones generales celebradas este domingo en Perú con el 16,9% tras superar a Rafael López Aliaga, del partido Renovación Popular, que partía en un primer momento como la fuerza más votada al principio del escrutinio.

Según datos preliminares actualizados este lunes por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Fujimori --hija del expresidente Alberto Fujimori y quien se presenta por cuarta vez a los comicios-- ha superado a López Arriaga tras cosechar más de 1,5 millones de papeletas con más del 50% de los votos escrutados.

El candidato de Renovación Popular se sitúa así por detrás de Fujimori, con el 14,8% --alrededor de 1,3 millones de votos--, seguido del candidato del Partido del Buen Gobierno, Nieto Montesinos, con el 12,9%, y de Ricardo Belmont, del Partido Cívico Obras, que ha recabado el 9,7% de las papeletas.

En quinto lugar se encuentra el candidato del Partido País para Todos, Carlos Álvarez, que se ha apuntado un 8,4% de los sufragios, mientras que Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, y Pablo Alfonso López, de Ahora Nación, se sitúan por debajo del umbral del 8%.

Más de 27 millones de peruanos estaban llamados a las urnas para elegir a su próximo presidente, así como a sus representantes ante el Senado y la Cámara de Diputados, con más de 10.000 contendientes que se postulan a un Congreso bicameral que no existía desde la década de 1990 y para el que se necesita al menos un 5% de los votos para entrar.

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú anunció previamente que extendería el horario de votación desde las 7.00 hasta las 18.00 horas (00.00 a 11.00 horas en la España peninsular y Baleares) para aquellos centros que no hayan podido ejercer su derecho al sufragio en estas elecciones por retrasos en la recepción del material electoral.