PERÚ.- Luis Arroyo asume como primer ministro de Perú luego de la dimisión de Miralles

El exministro de Defensa Luis Arroyo, nuevo primer ministro de Perú tras la renuncia de Miralles - PRESIDENCIA DE PERÚ EN X

PERÚ, 17 Mar (EUROPA PRESS)

En una reciente y notable reorganización gubernamental en Perú, el expreministerio de Defensa, Luis Arroyo, fue investido como el nuevo presidente del Consejo de Ministros, sucediendo a Denisse Miralles quien renunció al cargo. La ceremonia de juramentación llevada a cabo por el presidente interino, José Balcázar, marca otro capítulo en la secuencia de eventos políticos que sacuden al país. Balcázar asumió el poder después de que su antecesor, José Jerí, cayera por una moción de censura.

Arroyo, un general de división retirado del Ejército con experiencia en el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), asume el liderazgo en un momento crítico, mereciendo atención su destacada labor en la preparación y respuesta frente a desastres naturales. La salida de Arroyo del Ministerio de Defensa deja la posición a Carlos Díaz Dañino, mientras que otros cambios significativos se han efectuado en las carteras de Mujer y Poblaciones Vulnerables, Economía, Interior y Educación.

Mientras Miralles renunció "en atención a la solicitud" de la Presidencia, su carta a Balcázar refleja un compromiso continuo hacia el servicio del país. La Presidencia agradeció a Miralles por sus contribuciones en un "contexto importante", deseándole éxitos futuros.

El cambio de guardia llega en un momento donde la disensión parlamentaria crece, con partidos como Avanza País y Renovación Popular adelantando su rechazo al nuevo Consejo de Ministros. Este escenario se complica aún más por investigaciones en curso contra varios ministros, incluida la propia Miralles, bajo acusaciones que abarcan desde falsificación hasta genocidio, apuntando a irregularidades serias dentro del gobierno.

Con Perú navegando por estas turbulentas aguas políticas, el nombramiento de Arroyo y el reajuste del gabinete son pasos esenciales hacia la restauración de la estabilidad y la confianza en el gobierno, tanto a nivel nacional como internacional.