El máximo órgano electoral de Perú rechaza la existencia de fraude electoral tras la victoria de Fujimori

Archivo - Keiko Fujimori, presidenta electa de Perú. - EUROPA PRESS/ANDINA - Archivo

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú, Roberto Burneo, ha rechazado la existencia de fraude electoral en las presidenciales tras anunciar la ajustada victoria de la candidata Keiko Fujimori frente a Roberto Sánchez en la segunda vuelta de los comicios.

Burneo ha indicado ahora que las peticiones para anular los resultados electorales se han resuelto y que, por ende, se han enviado las notificaicones pertinentes a las partes implicadas.

En este sentido, ha defendido que el proceso ha finalizado sin irregularidades a pesar de que la Contraloría General de Perú halló a finales de mayo indicios que apuntaban a que una decena de funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habrían incurrido en violaciones "graves" que impidieron a más de 55.000 electores de la Lima Metropolitana depositar su voto.

No obstante, desde el máximo órgano electoral del país han descartado cualquier tpo de "manipulación". "No hay fraude ni en primera ni en segunda vuelta. Queremos descartar todas esas narrativas; hubo incidencias muy importantes, sobre todo en Lima Metropolitana, en la primera vuelta, que ameritaron tomar decisiones sin precedentes", ha afirmado en declaraciones recogidas por la emisora RPP.

Burneo ha negado también que se cambiaran las reglas electorales durante el tiempo que duró el proceso. Asimismo, ha subrayado que las peticiones de anulación han finalizado. "El JNE, tanto en la primera como en la segunda vuelta, ha resuelto todas las incidencias, las nulidades, dentro del marco que nos corresponde", ha sostenido.

Además, ha destacado que el pleno del JNE ha resuelvo todas las incidencias abiertas hasta la fecha y ha respaldado los resultados que han llevado a Fujimori a convertirse en la nueva jefa de Estado tras concurrir en otras tres ocasiones a los comicios --2011, 2016 y 2021--, quedando siempre en segundo lugar. La candidata de Fuerza Popular ha superado finalmente a su rival por 49.641 votos, una diferencia de apenas un 0,27%.