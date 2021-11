El ministro de Defensa de Perú matiza que sigue siendo ministro "hasta que no se acepte" su dimisión "irrevocable"

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Perú, Walter Ayala, ha matizado este lunes que sigue siendo ministro "hasta que no se acepte" su dimisión, que presentó este domingo de manera "irrevocable", a su llegada al Palacio de Gobierno para reunirse con el presidente, Pedro Castillo.

"Yo sigo siendo el ministro mientras no se me acepte la renuncia, mientras no haya relevo en el cargo", ha indicado a la prensa el responsable de la cartera, que se ha visto involucrado en los últimos días en denuncias por parte de comandantes del Ejército de haber tratado de influenciar ascensos irregulares dentro de la institución castrense.

"No se trata de Ayala, no se trata de un nombre, se trata de que no dejan gobernar, no lo dejan trabajar al presidente. Yo he dejado el cargo porque están yendo contra el presidente, yo soy el responsable político y lo asumo", ha agregado, arremetiendo contra la oposición, para indicar que no puede seguir en el cargo debido a que "no hay garantías".

En este sentido, Ayala, que comparecerá este martes en el Congreso peruano por el escándalo de las presiones, ha indicado que se siente "cómodo" con el Gobierno, pero "incómodo" con el Parlamento, recoge la emisora RPP. "No voy a ir a un circo romano a que me coman los leones, los señores no entienden, he explicado detalladamente (la situación)", ha aseverado, en referencia a dicha comparecencia.

El ministro ya había puesto su cargo a disposición de Castillo, después de que varios oficiales denunciasen presiones para tratar de forzar determinados ascensos en las Fuerzas Armadas. La Fiscalía ha abierto una investigación preliminar contra Ayala y también contra el secretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, salpicado en este mismo escándalo.

Respecto a estos ascensos, Ayala ha defendido que fueron "limpios y transparentes" y que "por primera vez en la historia, han sido respetados". "Las Fuerzas Armadas proponen los ascensos y esas propuestas han sido aceptadas. No ha habido cambios. Normalmente, en otros gobiernos observan y devuelven los ascensos", ha enfatizado.

El mandato de Castillo, que ha cumplido cien días esta semana, ha arrancado con una sucesión de polémicas políticas que han motivado varios cambios en el Gobierno en poco tiempo. Entre los altos cargos que han dimitido figura el ministro del Interior, Luis Barranzuela, por violar las restricciones sanitarias al organizar una fiesta de Halloween.