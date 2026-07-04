El ministro de Exteriores peruano releva al viceministro de la cartera y reivindica la continuidad institucional

El Canciller Carlos Pareja Ríos Toma Juramento Al Embajador Eric Anderson Como Nuevo Viceministro De Exteriores Y Jefe Del Servicio Diplomático Peruano - M. RELACIONES EXTERIORES DE PERÚ

MADRID 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Perú, Carlos Pareja Torres, ha presidido este viernes el acto de toma de posesión del embajador Eric Anderson Machado como nuevo viceministro de Relaciones Exteriores y máximo responsable del Servicio Diplomático del país, en una ceremonia que ha puesto de relieve la continuidad institucional y el compromiso de servicio de la Cancillería peruana.

Durante el acto, Pareja ha agradecido el trabajo desempeñado por el embajador Félix Denegri, que deja el cargo tras ejercer como viceministro, destacando su profesionalidad, dedicación y contribución a la institución.

Asimismo, ha dado la bienvenida a Anderson, de quien ha resaltado su amplia experiencia dentro del Ministerio y su capacidad de gestión, al tiempo que ha recordado que ya ha ocupado en dos ocasiones el puesto de secretario general, fraguando una trayectoria que le aporta la preparación necesaria para asumir esta nueva responsabilidad.

El canciller ha subrayado que el relevo entre estos dos diplomáticos de amplia experiencia no es sino un reflejo de la fortaleza de una institución con más de dos siglos de historia y que se sustenta en la cualificación y el compromiso de sus profesionales.

Durante su intervención, Pareja ha señalado asimismo que una de las principales prioridades de su etapa al frente del Ministerio ha sido garantizar el correcto desarrollo de la segunda vuelta de las elecciones en el extranjero, asegurando un proceso transparente, neutral y respetuoso con los derechos de los ciudadanos peruanos residentes fuera del país.

También ha expresado la preocupación de la institución ante cualquier propuesta que pueda restringir los derechos de la comunidad peruana en el exterior, alegando que representa cerca del 10% de la población nacional y desempeña un papel relevante en la economía mediante el envío de remesas.

Por último, el ministro ha recordado los principales desafíos que afrontará la Cancillería en los próximos meses, entre ellos la organización de la ceremonia de transmisión del mando presidencial y la preparación de la visita apostólica del papa León XIV, prevista para noviembre.

Pareja ha concluido asegurando que el objetivo es dejar una cartera organizada y facilitar una transición ordenada que refleje el compromiso histórico del servicio diplomático peruano con el Estado.