El ministro de Trabajo de Perú pone su cargo a disposición de Castillo tras las peticiones de su renuncia

El presidente de Perú, Pedro Castillo - Alberto Orbegoso/Presidencia Per / DPA

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Trabajo de Perú, Iber Maraví, ha puesto este lunes su cargo a disposición del presidente, Pedro Castillo, tras las peticiones de su renuncia al revelarse nuevos presuntos vínculos terroristas.

"Acabo de poner a disposición del presidente mi cargo como ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. No permitiré que los irracionales golpes de la ultraderecha y algunos medios de comunicación desestabilicen políticamente el Gobierno", ha dicho en su cuenta de Twitter.

En un carta dirigida a Castillo, ha condenado "el terrorismo venga de donde venga" y ha lamentado que se le vincule "con actos de terceros que no atañen su responsabilidad".

"Las falsas y tendenciosas acusaciones realizadas en mi contra por parte de cierta prensa y algunos personajes públicos que se manejan con intereses subalbertenos (...) tienen como finalidad desastibilizar políticamente al actual Gobierno", ha considerado.

"Todo esta decisión, no porque sea indefendible mi situación, sino porque aún cuando me asiste la ley y la razón (...) no quiero que los golpes irracionales transciendan" al Ejecutivo de Castillo, ha remachado.

Este mensaje ha sido lanzado después de que la presidenta del Congreso de Perú, María del Carmen Alva, y diversos congresistas y bancadas del Legislativo hayan pedido la dimisión del ministro, al considerar "insostenible" su permanencia.

Asimismo, varios medios han recogido en las últimas horas que el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, ha pedido su renuncia, algo que ha aclarado en su cuenta de Twitter.

"Aclaro, que si bien es cierto he recomendado la renuncia del ministro de Trabajo, eso no significa que él haya renunciado", ha dicho.

Maraví aparece en un atestado policial del año 2004 en el que se le denuncia por terrorismo en el departamento de Ayacucho en el marco de las protestas estudiantiles, según informa 'El Comercio'.

Asimismo, el Tribunal Superior de Justicia de Lima (TSJ) admitió la semana pasada a trámite un recurso de 'habeas corpus' que demanda la anulación de la resolución que designa a Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros y a Iber Maraví como ministro de Trabajo del Gobierno de Pedro Castillo.