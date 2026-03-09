PERÚ.- Miralles, exministra de Economía, lidera el nuevo Gabinete en Perú tras cambio sorpresivo

El presidente de Perú, José María Balcázar, junto a la nueva presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, en la jura de su cargo - PRESIDENCIA DE PERÚ EN X

PERÚ, 25 Feb (EUROPA PRESS)

En una inesperada vuelta de eventos que marcó la política peruana este martes, la exministra de Economía Denisse Miralles tomó juramento como la nueva Presidenta del Consejo de Ministros, pese a que el presidente recientemente electo, José María Balcázar, había anunciado previamente al economista Hernando de Soto para el cargo. Este cambio sorpresivo generó revuelo y dejó en evidencia la dinámica interna del recién conformado gobierno.

Miralles, quien previamente ocupó el cargo de ministra de Economía durante el efímero mandato de José Jerí, desafectado por una moción de censura y actualmente bajo investigación por tráfico de influencias, asumió el liderazgo del gabinete con la promesa de una "transición democrática coordinada y transparente". Durante su primera conferencia de prensa, resaltó la necesidad de cerrar la etapa de incertidumbre política por la que atraviesa el país, afirmando que mantendrá una posición económica firme sin alteraciones significativas a corto plazo, además de fortalecer la seguridad nacional en coordinación con diferentes entidades del Estado.

El presidente Balcázar, a través de un comunicado en redes sociales, defendió la conformación técnica y comprometida del gabinete, enfocado en garantizar la estabilidad y gobernabilidad del país. Destacó la continuidad de cargos clave y la incorporación de nuevas figuras en ministerios estratégicos como Defensa y Economía, con el fin de atender las necesidades inmediatas y evitar desestabilizaciones.

Por otro lado, Hernando de Soto, sorprendido por la decisión de Balcázar, compartió desde su domicilio que se enteró "de repente" sobre el cambio de gabinete, a pesar de haber preparado una lista completa de ministros para su nombramiento. Argumenta que el presidente no aceptó los cambios sugeridos para el gabinete, lo que eventualmente decantó en su no nombramiento.

El comunicado de la Presidencia señala que aunque De Soto presentó un ambicioso plan de gobierno, no se alcanzaron los consensos necesarios para su implementación, dada la naturaleza breve y transitoria del mandato. No obstante, se le agradece su disposición a colaborar y su contribución intelectual, asegurando que será considerado para futuras consultas en asuntos de interés nacional.