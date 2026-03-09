Archivo - El expresidente Morales atribuye la inestabilidad de Perú a que "manda" EEUU, tras la destitución de Jerí - Europa Press/Contacto/Mariana Bazo - Archivo

PERÚ, 18 Feb (EUROPA PRESS)

En el contexto político actual de Perú, con la reciente destitución del presidente interino José Jerí mediante una moción de censura en el Congreso, el expresidente boliviano Evo Morales lanzó críticas contra la influencia estadounidense en la inestabilidad política y económica de los países latinoamericanos. Morales, a través de sus redes sociales, afirmó que la corta duración de Jerí en el cargo, apenas cuatro meses, es una muestra de cómo "manda" Estados Unidos en Perú, un país que ha tenido cuatro mandatarios en los últimos cinco años y ocho en la última década.

"Todo país en el que manda el imperio norteamericano no tiene estabilidad política y económica. Perú es el ejemplo. Su presidente Jerí solo duró 4 meses. En cinco años, los peruanos tuvieron cuatro mandatarios y en diez años, ocho jefes de Estado", argumentó Morales. Además, insistió en que la única forma de contrarrestar esta inestabilidad es con autoridades que "defienden nuestra soberanía y no son serviles del imperio de Estados Unidos".

Morales criticó las políticas implementadas bajo influencia estadounidense, mencionando las privatizaciones, destrucción de derechos, aumento de impuestos a los trabajadores, eliminación de impuestos a los ricos, sometimiento a organismos financieros extranjeros y la entrega de recursos naturales a transnacionales.

Esta crítica llega en un momento en que José Jerí se vio obligado a dejar la presidencia de Perú tras ser censurado por el Congreso, a pocos meses de las elecciones generales programadas para el 12 de abril. Su cese ocurre después de ser investigado por tráfico de influencias. Jerí, quien reemplazó a Dina Boluarte y antes fue presidente del Congreso durante su mandato, se convirtió en el octavo presidente de Perú en una década, en una serie de cambios presidenciales marcados por crisis de inseguridad y represión violenta de protestas.