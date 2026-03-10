Perú.- Muere el escritor peruano Alfredo Bryce Echenique a los 87 años

Archivo - May 8, 2019, Lima, PerĂ: lima 9 de mayo del 2019 retratos Alfredo Marcelo Bryce Echenique - Europa Press/Contacto/El Comercio - Archivo

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El escritor peruano Alfredo Bryce Echenique ha fallecido a los 87 años, según ha confirmado la Casa de la Literatura Peruana. Es uno de los referentes de la generación post-boom de la narrativa latinoamericana.

"Su obra, que abarca novela, cuento, ensayo y memorias, dejó una huella significativa en varias generaciones de lectores (...) Expresamos nuestras condolencias a sus familiares, amistades y a la comunidad literaria que hoy despide a uno de los narradores más destacados del país", ha lamentado la Casa de la Literatura Peruana.

Es autor de obras como 'Un mundo para Julius', novela con la que obtuvo el Premio Nacional de Literatura de Perú en 1972, y 'El huerto de mi amada', galardonada con el Premio Planeta en 2002.

A estos títulos se suman otras obras como 'La vida exagerada de Martín Romaña' y 'El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz', entre otros.

En 2019 publicó 'Permiso para retirarme. Antimemorias III', que fue considerada su despedida literaria. Fue la tercera y última entrega de Antimemorias y en este libro dibujó algunos momentos de su vida, "dedicada a la literatura, la amistad y el amor", explicó entonces.

Alfredo Bryce Echenique nació en Lima en 1939 y es considerado uno de los mayores exponentes de la literatura latinoamericana. En 1957, ingresó en la Universidad de San Marcos, donde se licenció en Derecho y donde años más tarde, en 1977, lograría su título de doctor en Letras. En 1964 se trasladó a Europa.

El autor peruano comenzó entonces una etapa que le llevó a vivir en Francia, Italia, Grecia, Alemania y España. De hecho, Madrid y Barcelona fueron las últimas ciudades en las que se asentó. En Madrid permaneció desde 1985 hasta febrero de 1999, cuando regresó de nuevo a su Perú natal, aunque brevemente.

Volvió a Barcelona en 2002 y publicó tres años más tarde su segundo libro de memorias, 'Permiso para sentir', en el que dibujó al Perú contemporáneo en un "feroz" pero "lúcido" ajuste de cuentas con su propio país, según explicó la editorial Anagrama.

Bryce Echenique fue profesor en diversas universidades francesas y ha compatibilizado la enseñanza con la escritura durante toda su carrera.

En España, el escritor ha publicado en el sello editorial Anagrama las novelas 'Un mundo para Julius', 'Tantas veces Pedro', 'La vida exagerada de Martín Romaña', 'El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz', 'La última mudanza de Felipe Carrillo', 'Dos señoras conversan', 'No me esperen en abril', 'Reo de nocturnidad' -con la que obtuvo el Premio Nacional de Narrativa en España- y 'Dándole pena a la tristeza'.

Asimismo, Anagrama ha editado la recopilación de cuentos 'La esposa del Rey de las Curvas, los volúmenes de antimemorias 'Permiso para vivir', 'Permiso para sentir' y 'Permiso para retirarme', además de los libros de ensayos y artículos 'A vuelo de buen cubero (y otras crónicas)', 'Crónicas personales', 'A trancas y barrancas' y 'Crónicas perdidas'.