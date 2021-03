Perú.- Ningún candidato presidencial peruano supera el 12 por ciento de apoyo en encuestas a dos meses de los comicios

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

A menos de dos meses de las elecciones presidenciales del 11 de abril, ninguno de los candidatos supera el 12 por ciento de intención de voto, según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) para el diario 'La República' que sitúa a Yonhy Lescano (Acción Popular, centroderecha) con un 11,3 por ciento de apoyo, seguido de Verónika Mendoza (Juntos por el Perú, izquierda), con un 8,9 por ciento.

Por detrás estarían George Forsyth (Victoria Nacional, derecha) con un 8,1 por ciento de votos, Keiko Fujimori (Fuerza Popular, derecha) también con un 8,1 por ciento y Rafael López Aliaga (Renovación Popular, derecha), con un 7,6 por ciento de respaldo.

Les siguen Daniel Urresti (Podemos Perú, derecha) con un 4,8 por ciento; Hernando de Soto (Avanza País, conservador), con un 4.2%; César Acuña (Alianza para el Progreso, derecha) con un 3,8 por ciento; Julio Guzmán (Partido Morado, centro), con 3.1%; Ollanta Humala (Partido Nacionalista Peruano, centroizquierda) con un 2,4 por ciento; Pedro Castillo (Perú Libre, izquierda), con un 2,4 por ciento y Daniel Salaverry (Somos Perú, derecha), con un 2,2 por ciento.

El estudio se ha realizado a partir de 1.220 entrevistas realizadas del 19 al 23 de febrero y cuenta con un margen de error de más menos 2,8 puntos.

La propia encuestadora ha resaltado que teniendo en cuenta el margen de error, los cinco primeros situados estarían en situación de empate técnico.

Asimismo, entre quienes apoyan al candidato de Acción Popular se encuentran mayoritariamente hombres interesados en política. Cerca de un tercio de ellos pertenece a las regiones del sur del país.

En el caso de Verónika Mendoza, la mayoría de quienes votarán por ella son peruanos con educación básica y cerca de la mitad son mujeres. Al igual que en el caso de Lescano, casi un tercio son sureños.

Dentro del electorado de Forsyth se encuentran mayoritariamente peruanos de formación básica, mujeres y desinteresados en política. En el caso de la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, cuenta con un respaldo de mayorías con educación básica, desinteresados en política e identificados con la derecha. Cerca de la mitad de ellos vive en condición de pobreza.

El candidato que ha dado un gran salto es López Aliaga, quien tiene entre sus electores a grupos mayoritarios desinteresados de la política, mayores de 40 años, con educación superior, hombres y provenientes de la capital.

La opción más respaldada es la de la de los indecisos, ya que un 31 por ciento de los encuestados no tiene preferencia por ninguno de los candidatos que se encuentran en liza. En este grupo se encuentran aquellos que no votarían por nadie (17,6%); los que no saben a quién elegirán (10,3%), aquellos que votarán en blanco o nulo (2,5%) y quienes no asistirán a los comicios (0,2%).

En cuanto a las elecciones al Congreso, que coinciden con las presidenciales, los partidos de Acción Popular, Somos Perú y el Partido Morado son los favoritos (12,5, 9,5 y 8,4 por ciento). En cuarto lugar figura el FREPAP (Frente Popular Agrícola FIA del Perú), con un 8,3 por ciento de intención de voto. Fuerza Popular cuenta con un 5,5 por ciento de intención voto.

El resto de partidos no pasarían el mínimo fijado por la legislación electoral, incluidos, el partido de Daniel Urresti, Podemos Perú, con un 4,7 por ciento y el de Verónika Mendoza, Juntos por el Perú, con un 4 por ciento.