El nuevo Consejo de Ministros de Perú se reúne por primera vez tras la salida de Bellido

El nuevo Consejo de Ministros de Perú, presidido por Mirtha Vásquez, se ha reunido este jueves por primera vez tras la salida del anterior jefe de Gabinete, Guido Bellido, y con la presencia del presidente del país, Pedro Castillo.

En esta primera toma de contacto, el nuevo equipo de Gobierno ha puesto en común una serie de políticas orientadas al corto plazo, ha definido la petición del voto de confianza al Gabinete de Vásquez, y ha planteado "cómo articular de una mejor manera las acciones del Gobierno", ha apuntado Castillo en sus redes sociales.

Este miércoles, el presidente peruano aceptó la renuncia del primer ministro Bellido, a quien le agradeció "sus servicios prestados", a la par que anunció la formación de un nuevo Gabinete que presidido por Vásquez y que cuenta con siete nuevas caras.

Por su parte, el ex primer ministro ha reconocido diferencias entre varios de los miembros del Gabinete, pero ha negado que sea un "provocador", tras estar en el centro de diversas polémicas que han sacudido al Gobierno de Castillo.

Bellido ha explicado que cuando Castillo pidió su renuncia no le cuestionó la decisión, ya que no es "de los que hacen pataleta", aunque ha indicado que en un primer momento se había planeado que el cargo de 'premier' lo asumiera Roger Nájar, algo que finalmente no sucedió y se le encargó a él presidir el Consejo de Ministros.

"Desbarataron lo que se había trabajado, y a mí me proponen para que pueda asumir. Soy de los que no 'arrugan', yo enfrento", ha detallado, además de subrayar que él "no propuso ni un ministro", pues "ya estaba armado todo el gabinete" cuando accedió al cargo.

"No podría ser provocador, porque el portavoz natural del presidente de la República es el presidente del Consejo de Ministros. Entonces, yo no sería provocador, provocador serían otros", ha dicho.

Precisamente por eso sería por lo que "existen entre el 'premier' y algunos ministros ciertas posturas que puedan marcarse por otras vías", ha precisado en una entrevista con la emisora RPP.

El segundo Gabinete de Castillo empieza así su etapa tras la toma de posesión de este miércoles, ahora sin Bellido, quien ha puesto punto y final a una efímera, pero convulsa etapa en el cargo, en la que ha tenido que lidiar no solo con las críticas de la oposición, sino también con la Fiscalía, que le abrió recientemente una serie de investigaciones por supuesta apología del terrorismo.

Además, ha protagonizado diferentes desencuentros con algunos de sus compañeros, como el ministro de Exteriores, Óscar Maúrtua, o con el propio Castillo, que tuvo que salir a desmentir que el Ejecutivo estuviera pensando nacionalizar algunas empresas.