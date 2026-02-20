El nuevo presidente de Perú se reúne con el embajador de EEUU tras proponer que Jerí se mantuviera en el cargo

Archivo - José María Balcázar, presidente de Perú. - Europa Press/Contacto/El Comercio - Archivo

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El nuevo presidente de Perú, José María Balcázar, ha recibido este viernes en Palacio de Gobierno al embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro, como parte de la ronda de diálogos que tiene previsto celebrar estos días, y después de que el representante diplomático criticara la inminente salida de José Jerí.

"Este encuentro permitió fortalecer los lazos de cooperación bilateral y reafirmar el compromiso de ambos países en temas de interés común para el desarrollo y la estabilidad de la región", ha informado la Presidencia de Perú en sus redes sociales, acompañando el mensaje con varias fotografías.

El propio Navarro afirmó poco antes de que el Congreso decidiera cesar a Jerí que Estados Unidos prefería que éste siguiera al mando ya que "cambiar de presidentes seguido (...) no es normal", al tiempo que instaba a la clase política del país a "bajar el tono y asegurar unas elecciones dignas".

Balcázar se ha convertido esta semana en el octavo presidente de Perú en apenas una década, después de que el Congreso destituyera a través de una moción de censura a José Jerí, acosado por varios escándalos, en un otro episodios más de una inestabilidad política e institucional sin precedentes en la región.

El propio Jerí ha utilizado sus redes sociales en las últimas horas para recomendar a su sustituto la necesidad de seguir fortaleciendo las relaciones con Estados Unidos, "principal socio estratégico".

REUNIONES EN PALACIO DE GOBIERNO

Desde este viernes, Balcázar ha comenzado a recibir en Palacio de Gobierno con los líderes de los partidos, incluido el jefe de su partido, Perú Libre, el prófugo Vladimir Cerrón, a través de videoconferencia para que "pueda dar su opinión".

Por su parte, la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ya ha adelantado que si depende solo de ella, no aceptará la invitación de Balcázar. Su partido ha sido el único que se opuso a la destitución de Jerí hace unos días en el Congreso.

"Mi respuesta personal es no, para eso existen los canales institucionales dentro del Congreso", ha dicho en una entrevista para RPP, si bien ha matizado que dependerá finalmente de la decisión que tome el Comité Ejecutivo de su partido.