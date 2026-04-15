La OEA reconoce el clima "pacífico" de las elecciones en Perú pero alerta de fallos y "demoras considerables"

Elecciones presidenciales en Perú, imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Carlos Garcia Granthon

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE/OEA) para las elecciones generales de Perú ha señalado este martes que, pese a que los comicios se han desarrollado de manera "pacífica" y "ordenada", sí se han registrado fallos logísticos y técnicos, así como "demoras considerables" que, incluso, han llegado a alimentar las "narrativas de fraude difundidas en algunos sectores políticos" desde la campaña preelectoral.

"En los recintos observados, los comicios se desarrollaron de forma pacífica y ordenada. Sin embargo, la MOE/OEA pudo observar la organización de protestas frente a edificios de las autoridades electorales, luego de la jornada electoral", ha indicado la organización en el primer informe elaborado con relación a esta llamada a las urnas en el país andino.

En el referido documento, donde la Misión hace un diagnóstico del desarrollo de la jornada, la OEA realiza una serie de recomendaciones de cara a la segunda vuelta presidencial, prevista para el próximo 7 de junio, a nivel de logística y tecnología.

Dados los retrasos en el envío del material electoral, especialmente en Lima Metropolitana, que provocaron una "considerable demora en la apertura de algunas mesas" y que "la votación en trece centros de sufragio" se tuviera que extender a este lunes porque hubo mesas que no pudieron ser instaladas el domingo, la Misión ha abogado por identificar sus causas y establecer medidas específicas para que ello no vuelva a repetirse, al tiempo que se revisan los planes de contingencia para responder de manera "oportuna" a posibles "emergencias o contratiempos".

En este sentido, el documento ha hablado de "demoras considerables" de mesas tanto a nivel nacional como en el extranjero, pero especialmente en zonas de Lima Metropolitana y el Callao, lo que provocó la formación de largas filas de electores, teniendo en cuenta que el domingo, el horario promedio de apertura excedía por una hora del estipulado por la normativa vigente, lo que llevó al pleno del Jurado Nacional de Electores (JNE) a prorrogar la hora límite para instalar las mesas de sufragio y extender el horario de votación.

Esta tardanza en la apertura de los locales, en palabras de la MOE/OEA "alimentó las narrativas de fraude difundidas en algunos sectores políticos desde la etapa preelectoral y generó declaraciones de rechazo de diversas fuerzas políticas y manifestaciones ciudadanas".

Por otra parte, a nivel tecnológico, la Misión ha remarcado la importancia de planificar simulacros donde se pongan a prueba, de manera simultánea, "todos los componentes y sistemas tecnológicos que serán implementados durante la jornada electoral, con una carga de trabajo no inferior al 70% del caudal esperado para el día de las elecciones".

En esa línea, el informe ha puesto el foco en la instalación de la Solución de Apoyo al Escrutinio (STAE), el cual requiere de un conjunto de tareas previas, como la configuración del equipo, verificación de conectividad, ingreso de credenciales, generación de certificados, pruebas de impresión y generación del acta inicial.

A ese respecto, la Misión ha manifestado haber contabilizado "demoras adicionales" en la apertura de las mesas, amplificadas por intermitencias de conectividad, fallas en cartuchos de tinta al imprimir el acta inicial y tiempos prolongados de respuesta del centro de ayuda, lo que llevó a que algunos locales optaran por iniciar la votación mediante el método tradicional, priorizando la continuidad del proceso.

Es por esto que la MOE/OEA ha recomendado realizar un análisis integral de las tareas previas a la instalación de los equipos tecnológicos de la STAE para identificar oportunidades de simplificación, paralelización y optimización; fortalecer la planificación logística para que el material llegue de forma anticipada, o que las mesas tengan suficiente material de contingencia para asegurar que la STAE opere de manera fluida.

A su vez, la organización ha abogado por establecer un programa "más riguroso" de pruebas operativas en aras de detectar puntos débiles, validar tiempos reales, robustecer la capacitación de asistentes técnicos, y rediseñar el modelo de mesa de ayuda, incrementando su dotación operativa y evaluando la incorporación de herramientas especializadas de soporte que permitan escalar la atención de manera dinámica, ya que dicha mesa "durante las dos primeras horas" de la jornada electoral resultó "insuficiente".

A poco menos de un 20% de los votos por escrutar, la candidata de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, se está consolidando como ganadora de la primera vuelta de las elecciones generales de Perú, con un 16,8% de las papeletas. Le siguen Renovación Popular, en manos de Rafael López Aliaga, con un 12,4%; el Partido del Buen Gobierno con un 11,5%, y Juntos por el Perú con el 10,9%.