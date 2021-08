La oposición protesta por el uso del quechua y el aimara en el Parlamento por parte del jefe de Gobierno de Perú

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La oposición ha criticado al presidente del Consejo de Ministros de Perú, Guido Bellido, por emplear el idioma quechua al inicio de su intervención ante el Parlamento para solicitar la confianza de la Cámara a su Ejecutivo.

Bellido fue interrumpido por protestas, gritos y quejas de la oposición nada más comenzar su intervención para pedir que se tradujera lo que estaba diciendo, lo que solicitó a Bellido la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, según recoge la prensa peruana.

"Premier, usted dijo que lo iba a traducir. Se acordó con la mesa que usted lo iba a traducir. Le agradecería que lo traduzca inmediatamente. Que no sea tan larga su exposición en quechua porque los demás no entendemos, por favor", afirmó Alva.

No obstante, Bellido siguió hablando en quechua y citó el artículo 48 de la Constitución, que considera el quechua idioma oficial, aunque únicamente en la zona donde predomine.

"Disculpe, premier. Un favor: le agradeceríamos toda la representación nacional, porque yo tampoco lo entiendo, que de aquí en adelante pueda hablar en castellano, por favor, como quedamos con la Mesa Directiva", insistió Alva.

Tras ello, Bellido defendió un Gobierno que busque "la tolerancia, la hermandad y la paz" y prosiguió en castellano: "Esto es una muestra de que aún todavía nuestro país no ha entendido de que hay pueblos profundos, que tienen cultura, que tienen idioma (...). Cuando nosotros no hablamos el quechua y nuestros hermanos no hablan castellano y solo hablan quechua estamos prácticamente dejando de lado a ellos", argumentó.

Finalmente, dijo que con sus expresiones en quechua "lo único que hemos hecho es saludarles en aimara, en quechua, y ahora pasaremos a intervenir en castellano".

"La derecha rabiando porque el premier dio su discurso en quechua. Así de racistas son y olvidan que es también un idioma oficial", ha apuntado tras el incidente el congresista oficialista Guillermo Bermejo a través de su cuenta en Twitter.

Bellido presenta este jueves la solicitud de moción de confianza conforme al ordenamiento jurídico en el que será el primer gabinete del presidente Pedro Castillo, que tomó posesión el pasado 27 de julio tras un largo proceso de recursos a los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del pasado 6 de junio.