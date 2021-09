Pedro Castillo defiende que "no somos comunistas" ante la OEA y aboga por fomentar las inversiones

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Perú, Pedro Castillo, ha comparecido este lunes ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) y ha defendido que su Gobierno no es comunista y ha abogado por impulsar las inversiones extranjeras en el país.

"No somos comunistas, nosotros no hemos venido a expropiar a nadie, nosotros no hemos venido a ahuyentar las inversiones. Por el contrario, llamamos a los grandes inversionistas, los empresarios, para que vayan a Perú, para que lleguen a Perú", ha afirmado, según recoge el diario peruano 'Perú21'.

Castillo ha explicado que Perú es "eminentemente minero". "Tiene bastante riqueza, pero debe sentirla el hombre más común. Antes de la pandemia, de cada 10 niños, 4 (estaban) en el umbral de la pobreza, de la anemia. Hoy después de la pandemia 6 están en esa cruda realidad", ha recordado.

Castillo se ha referido además a los sueldos de los altos empresarios y ha manifestado que si bien no los juzga y tampoco cuestiona que algunos hayan llegado a tener "gran bonanza" con "el sudor de su frente", primero se debe pensar en el país.

"Tenemos en el Perú niños con plomo en la sangre, muchísimos compatriotas en la selva tuberculosos, pueblos totalmente desintegrados y al otro lado tenemos funcionarios con inmensos sueldos, con inmensas riquezas. No juzgamos porque estamos seguros que los que han llegado a tener gran bonanza lo han hecho con el sudor de su frente, pero primero asumiendo responsabilidades pensemos en el pueblo", ha argumentado.