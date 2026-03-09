Pedro Castillo pide indulto para José María Balcázar al nuevo presidente interino de Perú

Archivo - Pedro Castillo solicita el indulto a José María Balcázar, nuevo presidente interino de Perú - Europa Press/Contacto/stringer - Archivo

PERÚ, 20 Feb (EUROPA PRESS)

El expresidente de Perú, Pedro Castillo, sentenciado a más de una década en prisión por su participación en un intento de golpe de Estado en diciembre de 2022, solicitó el jueves un indulto al recién asumido presidente interino José María Balcázar, apenas un día después de que Balcázar tomara el cargo tras una moción de censura contra José Jerí.

Castillo, quien lideró el país durante el periodo 2021-2022, fundamentó su petición en un documento donde se declara como víctima de una "persecución política" y cuestiona su condena de noviembre del año pasado por "conspiración para rebelión", argumentando que "no se materializó un golpe exitoso". En palabras del exmandatario por medio de su abogado Walter Ayala, expresó: "Soy víctima de un proceso judicial que, a mi criterio y el de vastos sectores de la población, constituye una persecución política (...) Mi intención nunca fue atentar contra el pueblo, sino, en un contexto de asfixia política, convocar a una reflexión nacional".

Castillo, haciendo un llamado al "principio de humanidad" y citando la supuesta postura de Balcázar a favor de su liberación, sugirió que concederle el indulto sería un acto de justicia hacia su persona y un paso para restaurar la confianza en la política peruana. "Cumplir su palabra de indultarme no solo sería un acto de justicia conmigo, sino un gesto poderoso que reivindicaría la confianza en la clase política", afirmó Castillo, quien ingresó a la presidencia representando a Perú Libre, el mismo partido político de Balcázar en el Congreso.

Sin embargo, Balcázar ha descartado la posibilidad de otorgar el indulto a Castillo, señalando que el exmandatario aún tiene un proceso en curso con la Corte Suprema. "No está en agenda. No se trata de que yo lo quiera indultar. Tiene un proceso que está siguiendo con la Corte Suprema", enfatizó Balcázar tras su investidura en el Parlamento.

Balcázar, quien liderará el país hasta el 28 de julio de 2026, fue escogido en una segunda votación frente a Maricarmen Alva del partido Acción Popular (centroderecha), con elecciones programadas para el 12 de abril que determinarán al próximo presidente.