Pedro Castillo solicita el indulto a José María Balcázar, nuevo presidente interino de Perú

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El expresidente peruano Pedro Castillo, condenado a más de once años de cárcel por el intento fallido de golpe de Estado de diciembre de 2022, ha solicitado este jueves el indulto a manos de José María Balcázar, un día después de que este haya asumido la Presidencia interina tras la moción de censura contra José Jerí.

El exmandatario (2021-2022) ha presentado la petición en un escrito en el que afirma ser víctima de una "persecución política" y cuestiona el delito por el que fue condenado en noviembre del pasado año --conspiración para rebelión--, alegando que no "se materializó un golpe exitoso".

"Soy víctima de un proceso judicial que, a mi criterio y el de vastos sectores de la población, constituye una persecución política (...) Mi intención nunca fue atentar contra el pueblo, sino, en un contexto de asfixia política, convocar a una reflexión nacional", recoge la carta enviada al nuevo presidente a través del abogado de Castillo, Walter Ayala.

El exmandatario ha apelado al "principio de humanidad" y a la presunta posición de Balcázar favorable a su liberación: "Cumplir su palabra de indultarme no solo sería un acto de justicia conmigo, sino un gesto poderoso que reivindicaría la confianza en la clase política". "Los peruanos están cansados de promesas incumplidas. Usted tiene la oportunidad histórica de demostrar que, a diferencia de otros, cumple los acuerdos", ha agregado.

Castillo llegó a la Presidencia con el partido Perú Libre, la misma formación que representa Balcázar en el Congreso de Perú. Sin embargo, el nuevo mandatario ha descartado un posible indulto a Castillo alegando que "tiene un proceso en curso". "No está en agenda. No se trata de que yo lo quiera indultar. Tiene un proceso que está siguiendo con la Corte Suprema", señaló este miércoles en declaraciones a la prensa al término de la votación y posterior investidura en el Parlamento.

Balcázar ejercerá el cargo hasta el 28 de julio de 2026, fecha en la que será investido presidente el vencedor de las próximas elecciones, convocadas para el 12 de abril--, fue elegido en una segunda votación en la que se midió con Maricarmen Alva, presentada por la bancada de Acción Popular (centroderecha).