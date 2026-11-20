Archivo - El ministro de Justicia y Derechos Humanos de Perú, Ernesto Álvarez, en una fotografía de archivo - El Comercio / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Perú ha anunciado la construcción de dos "megacárceles", una de ellas con apoyo de las autoridades de Estados Unidos, si bien ha recalcado que no busca replicar el modelo del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, dado que la situación de seguridad en el país no es comparable con la de la nación centroamericana.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos peruano, Ernesto Álvarez, ha desvelado que uno de estos "megapenales" será "de máxima seguridad" y contará con "apoyo ya ofrecido y aceptado de Estados Unidos", sin que por ahora hayan trascendido detalles sobre el respaldo que dará Washington en este sentido.

Así, ha señalado que las instalaciones, conocidas como Huacho X, será "absolutamente nuevo" y será "creado desde el inicio con tecnología de este siglo", según ha recogido el diario 'El Comercio'. "Esto va a liderar la vanguardia del tratamiento, a nivel latinoamericano, de internos de alta peligrosidad", ha especificado.

"Paralelamente, en un terreno aledaño se va a construir lo que denominamos Huacho XIV, que es lo contrario, un megapenal para primarios", ha explicado. "Hemos reservado el terreno más grande para primarios porque allí vamos a llevar cárceles productivas a ese programa, que ya fue ideado por otros gobiernos y que hemos rescatado, pero con un salto de calidad", ha agregado.

En este sentido, Álvarez ha argumentado que los reos no realizarán solo labores de "cerámica o textiles", sino que se trasladará al lugar "maquinaria" y "aquellos instrumentos con la empresa privada que permitan realmente brindar a los internos no peligrosos un nuevo proyecto de vida".

"Queremos llevar al mercado productos de carpintería, de mecánica de diversas salidas para actividades económicas, del mismo modo que hemos visto en la experiencia de otros países. Queremos emular eso", ha destacado, en referencia a los modelos de trabajo en prisiones como los existentes en El Salvador.

Por contra, el titular de Justicia de Perú ha recalcado que "felizmente", no es necesario construir una cárcel a imagen de semejanza del CECOT de El Salvador, recientemente visitado por la presidenta peruana, Keiko Fujimori, antes de reunirse con su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, durante una visita al país a finales de octubre.

"No es necesario, felizmente, hacer un CECOT o tomar medidas que restrinjan los derechos fundamentales a tal extremo", ha sostenido, antes de resaltar que esta prisión "no es el modelo de cárcel de máxima peligrosidad" que manejan las autoridades peruanas.

De esta forma, ha destacado que el país sufre "una ola de criminalidad" que podría provocar un deterioro que llevara "en diez años" a una situación de "descontrol" similar a la de "otros países" si "no se hace nada", si bien ha insistido en que en la actualidad el modelo no pasa por ahí.

"A lo que aspiramos es que, en cuanto a los más violentos y peligrosos, poder juzgarlos rápidamente con el susbsistema que ya empezó en su primer módulo en Trujillo y que le sigue Lima Norte y Lima Este", ha manifestado, al tiempo que ha hecho hincapié en que también es necesario que se respeten "los derechos fundamentales" de estas personas.

REGISTRO DE ORGANIZACIONES TERRORISTAS

Por otra parte, Álvarez ha remarcado que el Consejo de Ministros aprobó el jueves cuatro decretos legislativos para la lucha contra la criminalidad organizada, uno de los cuales hace referencia específica a la creación de un Registro de Organizaciones Criminales con Prácticas Terroristas.

El ministro ha destacado que la lista será propuesta por la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional (Sedena), mientras que el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (Cosedena) será el que la debatirá y aprobará. "Sedena propone la inscripción de estas organizaciones en este registro, Cosedena debate y aprueba", ha esgrimido.

"Esto involucra varias consecuencias jurídicas, como por ejemplo: no basta con matar a una persona como sicario, no basta con extorsionarla, con arrojar la bomba para ser considerado miembro de la banda criminal de extorsión, también el que financia, alquila los armamentos, el que prepara la bomba, el que lava el dinero, el que presta sus cuentas bancarias", ha advertido.

"Todos ellos, (información de los servicios de) Inteligencia mediante, van a incorporarse en esa organización criminal en el registro que va a manejar Cosedena", ha zanjado Álvarez, en el marco del endurecimiento de las políticas de seguridad por parte del Gobierno de Fujimori desde su llegada al poder en julio.