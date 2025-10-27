Perú aprueba solicitar a Bélgica extradición del exmagistrado César Hinostroza por cargos de corrupción

Archivo - Perú.- El Supremo de Perú avala solicitar a Bélgica la extradición del exjuez César Hinostroza, acusado de corrupción - Europa Press/Contacto/El Comercio - Archivo

PERÚ, 27 Oct (EUROPA PRESS)

El exjuez César Hinostroza, vinculado al caso de 'Los Cuellos Blancos del Puerto' y acusado de "cohecho activo en agravio del Estado", podría ser extraditado a Perú desde Bélgica tras la aprobación del Tribunal Supremo de Perú. La instancia judicial, liderada por el juez César San Martín, consideró "procedente" la solicitud basándose en el Tratado de Extradición entre la República del Perú y el Reino de Bélgica y cumpliendo con los requisitos como la identificación del extraditable y el principio de doble incriminación.

El delito imputado a Hinostroza es de "naturaleza común", no ha prescrito ni posee "carácter político", destaca el documento judicial accesado por RPP. La Sala Penal Permanente del tribunal subrayó que se cumplen las estipulaciones del artículo 518 del Código Procesal Penal peruano para proceder con la solicitud extradición activa.

Hinostroza habría salido de Perú e ingresado a Ecuador, desde donde se trasladó a Guayaquil para luego tomar un avión hacia España. Posteriormente, se desplazó hasta Bélgica, donde reside actualmente desde 2024, huyendo de las acusaciones que enfrenta en su país natal. La decisión del Tribunal Supremo marca un paso significativo en el proceso para enfrentar al exjuez con la justicia peruana.