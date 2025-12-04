Perú busca cambiar normativa de asilo político tras condena a ex primera ministra Chávez, refugiada en Embajada de México

México/Perú.- Perú propone modificar el asilo político con la ex premier condenada Chávez en la Embajada mexicana - MINISTERIO DE EXTERIORES DE PERÚ EN X

PERÚ, 4 Dec (EUROPA PRESS)

En una reciente sesión de la Organización de Estados Americanos (OEA), el ministro de Exteriores de Perú, Hugo de Zela, expuso la necesidad de que los países miembros consideren la información proporcionada por el Estado de origen al momento de evaluar solicitudes de asilo político. Esta solicitud surge en un contexto donde la ex primera ministra peruana Betssy Chávez encontró asilo en la Embajada de México en Lima, a pesar de enfrentar una solicitud de condena de 25 años por parte de la Fiscalía de su país.

De Zela, en su intervención, subrayó la importancia de un análisis oportuno y objetivo de los casos de asilo diplomático, considerando tanto la información del Estado territorial como de otras fuentes confiables. "Lo que proponemos es que cuando se evalúen los pedidos de asilo diplomático, se analice de manera oportuna y objetiva con la información proporcionada por el Estado territorial, así como por otras fuentes confiables, antes de decidir si es procedente conceder el asilo solicitado", afirmó De Zela. Además, defendió que su propuesta se alinea con los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, argumentando que el asilo "no debe concederse a personas que han sido condenadas o sobre las que existen serios indicios de haber cometido delitos graves".

Por otro lado, la postura de México, representada por su embajadora ante la OEA, Luz Elena Baños, defendió el derecho al asilo diplomático y se opuso a cualquier reforma de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954. El Ministerio de Exteriores mexicano, en su comunicado, hizo eco de esta defensa, instando al "cumplimiento irrestricto del derecho internacional vigente" y a reafirmar el compromiso con los derechos humanos.

Betssy Chávez, por su parte, enfrenta una situación complicada, ya que además de la condena solicitada por la Fiscalía peruana, el Tribunal Supremo del país dictó en su contra cinco meses de prisión preventiva y una orden de busca y captura a nivel nacional e internacional. Este caso, junto a la solicitud de 11 años, cinco meses y 15 días de prisión impuesta al expresidente Pedro Castillo por el delito de conspiración para rebelión, refleja la tensa situación política y judicial en Perú.