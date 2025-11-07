Perú declara 'non grata' a presidenta mexicana por 'injerencia'

PERÚ, 6 Nov (EUROPA PRESS)

El Congreso peruano calificó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como persona 'non grata' luego de su intervención considerada indebida en los asuntos políticos de Perú. Esto sigue al asilo político concedido a la ex primera ministra Bettsy Chávez, quien enfrenta cargos por su participación en el intento de golpe de Estado por parte del ex presidente Pedro Castillo en 2022.

Con 63 votos a favor y cuatro en contra, los legisladores peruanos expresaron su rechazo a la acción por parte del gobierno mexicano, interpretándola como un agravio contra el orden democrático del país. Ernesto Bustamante, vicepresidente de la Comisión de Exteriores del Congreso, criticó duramente a Sheinbaum durante el debate, acusándola de tener vínculos con actividades de narcotráfico.

"Nosotros no podemos permitir que una persona así, que está en cama con el narcotráfico y que distrae a su pueblo de los verdaderos problemas a los que se debería acometer, se meta en problemas peruanos. A nosotros solamente nos corresponde decidir qué hacer con Betssy Chávez o con algún otro congresista que quiera asilarse en alguna embajada", comentó Bustamante.

Desde el lunes, Chávez se encuentra refugiada en la residencia del embajador de México en Lima. Este hecho llevó al ministro de Exteriores de Perú, Hugo de Zela, a confirmar el asilo otorgado por México, lo cual resultó en la ruptura de las relaciones bilaterales entre ambos países. Sheinbaum, por su parte, calificó la decisión de romper lazos como "desproporcionada".